Quando potrebbe tornare in campo?

Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro e l’intervento è riuscito. Stamattina a Turku, in Finlandia, il chirurgo Lasse Lempainen gli ha allungato la bandelletta ileotibiale. È la causa del problema che lo tiene fuori dai campi da luglio. Il recupero dovrebbe durare circa tre mesi, secondo fonti mediche citate dall’ANSA.

Ieri il tennista altoatesino era partito da Bolzano con un volo privato, come avevamo raccontato annunciando la sua decisione di operarsi.

Cosa è stato fatto durante l’intervento

L’operazione ha riguardato la bandelletta ileotibiale, la struttura tendinea che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Lempainen ha eseguito un allungamento.

È la procedura meno invasiva e meno traumatica per provare a risolvere il problema in modo definitivo, come spiega la Gazzetta dello Sport. Anche il medico altoatesino Herbert Schönhuber, a Rai Südtirol, ha parlato della soluzione meno invasiva e meno stressante per chiudere i disturbi di Sinner.

Chi è il chirurgo che lo ha operato

Lasse Lempainen è un ortopedico finlandese. È tra i massimi specialisti al mondo nella chirurgia degli atleti. Aveva già visitato Sinner a Milano nel fine settimana e dopo quel consulto è arrivata la scelta dell’intervento.

Già a ottobre l’azzurro si era rivolto alla clinica La Madonnina di Milano, che collabora con la struttura di Turku.

Quando potrebbe tornare in campo

Una data per il rientro non c’è. Dipenderà da come andrà la riabilitazione, che comincia adesso ed è la fase più delicata.

Le prime indicazioni parlano di circa tre mesi di recupero. Per tornare a giocare, però, potrebbe servire più tempo: la Gazzetta ipotizza uno stop probabile di quattro o cinque mesi.

Di sicuro Sinner salterà l’inizio della prossima stagione e soprattutto gli Australian Open, il primo Slam dell’anno, in programma a gennaio. Dopo la vittoria a Wimbledon dello scorso luglio non ha più giocato un torneo.