La crisi spirituale tra il 2021 e il 2022

Papa Francesco scrisse di aver visto il diavolo tre volte e, in un’altra occasione, le “porte dell’inferno”. Lo racconta il suo diario personale, tenuto dal 1992 al 2024, di cui oggi sono stati pubblicati alcuni estratti in un libro.

A curarlo è il cardinale Victor Manuel Fernández. Le pagine rivelano anche una crisi spirituale vissuta da pontefice tra il 2021 e il 2022.

Il volume si intitola “Il Diario personale di Papa Francesco” ed è pubblicato in Italia dalla Libreria Editrice Vaticana. Fernández è il prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede ed era collaboratore e amico di Bergoglio.

I tre incontri con il diavolo

Il passaggio che ha fatto più rumore riguarda il demonio. Quando era arcivescovo di Buenos Aires, Francesco racconta di aver visto il diavolo tre volte e di averne sentito la voce. Le frasi sono riportate dall’AGI, che le cita dalla versione francese del libro, pubblicata da Albin Michel.

Il 24 gennaio 2021 il Papa scriveva: «Ho scoperto che il demone si aggirava sfacciatamente, aleggiando con astuzia». Il primo incontro risale a molti anni prima: «Circa quindici anni fa. L’ho visto dal finestrino dell’auto. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e, allo stesso tempo, seducenti».

La seconda volta accade in una cappella carmelitana, dove il diavolo «mi guardò con occhi infuocati». Il terzo incontro avviene durante una riunione a Roma: «Lo vidi e udii la sua voce, trionfante, onnipotente. (…) Non riesco a dimenticare il potente rantolo della sua voce». E poi: «Il Signore mi ha dato la possibilità di liberarmi da questi incontri».

Le “porte dell’inferno” e il rosario

Il 7 giugno 2018 Francesco annota di aver visto, la sera prima, mentre si preparava per andare a dormire, le “porte dell’inferno“. «La seduzione pagana in tutta la sua forza. Ho guardato per un po’ e mi ha terrorizzato», scrive. Allora, racconta, prese il rosario «come un’arma».

Nel 2016, da Papa, il diavolo torna nelle sue pagine: il 9 aprile scrive che «gli attacchi del diavolo, sotto diverse forme, sono aumentati… è forse un segno che il tempo sta per scadere e che lui non vuole perdere?».

La crisi spirituale tra il 2021 e il 2022

Nel diario emerge anche un periodo buio. Fernández lo colloca tra il 2021 e il 2022 e lo definisce una grave crisi spirituale, che Francesco descrive con parole come aridità, desolazione e tempo oscuro.

Per il cardinale, il Papa l’ha superata con l’abbandono totale nelle braccia del Signore. Da quella fase, spiega, nascono gli ultimi due documenti di Francesco: l’esortazione su Santa Teresina “C’est la confiance” e l’enciclica “Dilexit nos“.

Nel diario ci sono anche pagine di gioia. Una delle frasi che hanno colpito di più Fernández è questa: «Sentivo con certezza che il Signore mi amava con predilezione. È stato un lungo momento in cui il Signore mi ha mostrato l’amore che ha per me… Sembrava che fosse come il materasso che mi avvolgeva e mi salvava dalla disgregazione».

L’autocritica di Bergoglio

Il taccuino mostra un Bergoglio molto severo con sé stesso. Si rimprovera i «sentimenti di disprezzo, invidia, superbia» e di aver ignorato un uomo ubriaco che lo aveva fermato per strada, perché voleva «camminare tranquillamente».

Negli ultimi anni scrive di rimpiangere di essere stato «quel Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo verso se stesso».

C’è anche il pensiero del tempo che passa. Nel 1996, a 60 anni, annotava: «Voglio fare del bene nel poco tempo che mi resta, desiderando di essere buono. Quanto tempo sprecato, quanto male fatto!». Nel 2001: «L’età di 65 anni mi fa pensare alla fine. Sto già contando alla rovescia».

Come è nato il libro

È stato Fernández a raccontare ai media vaticani la genesi del volume. Un pomeriggio, a Santa Marta, Francesco gli indicò alcuni documenti e un’agenda che usava come diario e gli disse: «Di questo vedrete voi». Il cardinale ricorda l’espressione «quello che sia per edificazione», cioè ciò che potesse fare del bene ai lettori.

Dopo l’elezione di Leone XIV, Fernández ha raccontato al nuovo Papa quella conversazione. Due giorni dopo Leone ha trovato la scatola con i testi e gliel’ha mandata, come spiega lo stesso cardinale a Vatican News.

Il libro non riporta tutto il diario. Mancano, spiega Fernández, frasi ripetute o inutili, passaggi su questioni intime di persone viventi e le molte parti scritte con segni simili a geroglifici, che Francesco non voleva far leggere. Secondo il cardinale, Papa Leone era d’accordo con tutte le scelte.

Il diario comprende 86 pagine scritte prima dell’elezione al pontificato e altre 55 scritte dopo. Il 21 luglio 2013 Francesco annotava: «Il 13 marzo mi hanno eletto papa».