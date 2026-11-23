Il 30 novembre

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa per lunedì 30 novembre 2026 alle 16.30, al Quirinale. All’ordine del giorno ci sono le crisi internazionali, le missioni militari italiane e i rischi legati agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l’Italia e altri Paesi europei.

Cosa si discuterà il 30 novembre?

L’ordine del giorno è stato reso noto con la convocazione e contiene due punti. Il primo è l’analisi della situazione internazionale, degli effetti delle crisi in corso e dello stato delle missioni militari italiane.

Il secondo riguarda la sicurezza del Paese. Il Consiglio valuterà anche i rischi degli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l’Italia e altri Stati europei.

Cos’è il Consiglio supremo di Difesa?

È l’organo che riunisce attorno al Capo dello Stato i vertici del governo e delle Forze armate sui temi della sicurezza e della difesa. Lo prevede l’articolo 87 della Costituzione, che affida al presidente della Repubblica il comando delle Forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di Difesa.

È stato istituito con la legge 624 del 28 luglio 1950. Quella norma oggi è abrogata. Il suo contenuto, però, è stato riportato senza modifiche nel Codice dell’ordinamento militare del 2010.

Chi fa parte del Consiglio supremo di Difesa?

I membri di diritto sono otto:

il presidente della Repubblica, che lo presiede;

il presidente del Consiglio dei ministri;

il ministro degli Esteri;

il ministro dell’Interno;

il ministro dell’Economia e delle finanze;

il ministro della Difesa;

il ministro dello Sviluppo economico (oggi delle Imprese e del made in Italy);

il capo di Stato maggiore della Difesa.

Per prassi partecipano anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il segretario generale della Presidenza della Repubblica e il segretario del Consiglio supremo di Difesa.

A seconda dei temi possono essere invitati altri ministri, i capi di Stato maggiore delle Forze armate, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il presidente del Consiglio di Stato. Possono partecipare anche esperti con competenze scientifiche, industriali, economiche o militari.

A cosa serve?

Per il Capo dello Stato è lo strumento principale per conoscere gli orientamenti del governo su sicurezza e difesa. È anche una sede permanente di confronto tra chi ha la responsabilità politica di queste scelte.

Serve anche al confronto preventivo sulle questioni di difesa tra i responsabili dell’indirizzo politico.

Ogni quanto si riunisce?

Il Codice dell’ordinamento militare prevede che si riunisca almeno due volte l’anno. Lo convoca il presidente della Repubblica, che stabilisce l’ordine del giorno e presiede la seduta. Nel farlo tiene conto delle indicazioni del Consiglio stesso o del presidente del Consiglio dei ministri.

La convocazione viene annunciata con un comunicato della Presidenza della Repubblica, come è successo per la riunione del 30 novembre.

Cosa succede dopo la riunione?

I verbali restano riservati ai componenti, insieme ai documenti esaminati. Alla fine di ogni seduta il Quirinale diffonde però un comunicato stampa con i principali esiti della discussione.

Il segretario del Consiglio cura la preparazione dei lavori, i rapporti con i ministeri, i verbali e l’attuazione delle decisioni. Viene nominato dal Consiglio su proposta del presidente della Repubblica, d’intesa con il presidente del Consiglio dei ministri.