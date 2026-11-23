Cambia la guida ai vertici dell’AMAT. Con la nomina di Domenico Macchiarella alla presidenza della società di trasporto pubblico locale, si apre una fase che molti, dentro e fuori Palazzo delle Aquile, definiscono cruciale per il futuro della mobilità cittadina. Ad affiancarlo nel nuovo Consiglio di Amministrazione c’è anche Alessandro Banco, la cui designazione ha già incassato il plauso immediato del gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo”.

I primi auguri e le aspettative della politica

La nomina è stata accolta con favore dalla maggioranza a Sala delle Lapidi. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Leopoldo Piampiano, ha espresso soddisfazione, sottolineando la competenza del neo presidente e la necessità di “valorizzare professionalità ed esperienza” per far fronte alle esigenze quotidiane dei quartieri e delle borgate marinare, troppo spesso penalizzati.

La “svolta” chiesta dai sindacati

La luna di miele politica, però, deve fare subito i conti con una realtà operativa estremamente complessa. Le sigle sindacali — Fit-Cisl, Uiltrasporti Sicilia e Orsa Trasporti — non usano giri di parole: da tempo chiedono una “svolta vera”. Nel mirino restano tre questioni annose che bloccano il rilancio dell’azienda:

Piano Industriale: ancora al centro di forti polemiche per i costi previsti e per il mancato approdo in Consiglio comunale.

Contratto di servizio: fermo da oltre due anni, rappresenta un tassello strategico che non può più attendere.

Carenza di personale: l’organico degli operatori di esercizio (circa 520 unità) è ben lontano dal fabbisogno stimato di 730 autisti, un divario pesante che compromette ogni giorno la tenuta dei turni.

Il caos dei bus e la protesta dei residenti

Mentre a livello istituzionale si discute di poltrone e governance, i palermitani continuano a fare i conti con pesanti disservizi. È di pochi giorni fa l’interrogazione del consigliere Massimiliano Giaconia (Gruppo Misto), che ha denunciato un quadro allarmante per almeno nove linee — tra cui 209, 212, 364 e 529 — dove i tempi di attesa alle fermate arrivano, in alcuni casi, fino a due ore.

Il caso della linea 529, l’unico collegamento diretto per l’Ospedale Cervello dal quartiere Cruillas, è diventato il simbolo di un sistema in affanno che, secondo l’opposizione, rischia di isolare le periferie.

Il nodo dei bilanci e della ZTL

Il nuovo CdA dovrà inoltre gestire una delicata eredità finanziaria. Come già emerso nelle recenti audizioni in Terza Commissione, l’azienda è costretta a destreggiarsi tra l’attesa dei fondi di compensazione regionali — circa 12 milioni di euro relativi al periodo Covid — e le stringenti scadenze tributarie, a partire dal contenzioso sull’IVA per i pass ZTL che ha preoccupato non poco i vertici aziendali nelle scorse stagioni.

La palla passa ora a Macchiarella. La città, e soprattutto i pendolari delle zone periferiche, aspettano di capire se questa nomina sarà solo l’ennesima casella in una partita politica o l’inizio di una reale inversione di marcia per il trasporto pubblico palermitano.