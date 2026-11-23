La guida dopo il caso di Ancona

Ad Ancona una pensionata con invalidità ha trovato occupato il posto auto riservato, ha chiamato la polizia locale e alla fine la multa l’ha presa lei: 87 euro e tre punti in meno sulla patente.

Il motivo indicato dalla Municipale è il contrassegno esposto in modo poco leggibile. Il caso riporta l’attenzione su due regole: come va esposto il contrassegno e cosa rischia chi occupa uno stallo per disabili.

Cosa è successo ad Ancona?

La donna cercava parcheggio e ha trovato lo stallo per persone con disabilità occupato da un’auto senza tagliando. Ha segnalato la sosta abusiva al comando di polizia locale, che però non aveva vigili da mandare, come ricostruisce Open riprendendo il racconto del Messaggero.

Per i problemi di deambulazione la pensionata non sapeva dove lasciare l’auto ed è rimasta qualche ora in macchina. Quando lo stallo si è liberato, ha parcheggiato. A quel punto è arrivata la Municipale, che ha multato proprio la sua vettura per aver esposto «il permesso in modo non leggibile».

Secondo la ricostruzione di Open, il tagliando era stato messo troppo vicino alla guarnizione del parabrezza.

Come va esposto il contrassegno per disabili?

La regola sta nel regolamento di attuazione del Codice della strada, all’articolo 381, riscritto nel 2012. Quando si usa, il contrassegno «deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli».

In pratica la norma chiede tre cose. Il contrassegno deve essere l’originale e non una fotocopia. Va messo nella parte anteriore dell’auto. Chi controlla deve poterlo leggere senza difficoltà.

Cosa rischia chi parcheggia nel posto per disabili senza averne diritto?

Le multe più pesanti sono per chi occupa lo stallo senza contrassegno. La sosta negli spazi riservati ai veicoli delle persone invalide è vietata dall’articolo 158 del Codice della strada, alla lettera g del comma 2. Lo stesso divieto vale per gli scivoli e i raccordi tra marciapiede e carreggiata usati da questi veicoli.

Con la legge 177 del 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, gli importi sono saliti. Per auto e altri veicoli la multa va da 330 a 990 euro, il doppio del minimo precedente, fissato a 165 euro. Per ciclomotori e moto a due ruote si va da 165 a 660 euro.

Cosa rischia chi ha il contrassegno ma non rispetta le regole?

Qui entra in gioco l’articolo 188, che riguarda proprio la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Il testo distingue due casi.

Chi usa le strutture riservate senza autorizzazione, o ne fa un uso improprio, rischia una sanzione da 168 a 672 euro. Chi invece ha diritto al contrassegno ma non rispetta le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione rischia una multa da 87 a 344 euro.

Cosa fare se il posto per disabili è occupato?

La prima strada è quella scelta dalla pensionata di Ancona: segnalare la sosta abusiva alla polizia locale del Comune.

Nel frattempo esiste un’alternativa prevista dalla legge. L’articolo 188, al comma 3-bis, consente ai veicoli al servizio delle persone con disabilità con il contrassegno di sostare gratis sulle strisce blu. Con la legge del 2024 non serve più dimostrare che gli stalli riservati fossero occupati.

C’è anche un’altra tutela. Per il comma 3 dello stesso articolo, questi veicoli non devono rispettare i limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Si può fare ricorso contro la multa?

Sì. Chi ritiene ingiusta una multa può presentare ricorso al prefetto del luogo in cui è stata accertata la violazione. Il termine è di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, come stabilisce l’articolo 203 del Codice della strada. Vale solo se non si è già pagato in misura ridotta.

Il ricorso si consegna all’ufficio o al comando a cui appartiene l’agente che ha fatto la multa, oppure si spedisce con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel ricorso si può chiedere anche di essere ascoltati di persona.

Domande frequenti

Cosa significa esporre il contrassegno in modo visibile?

L’articolo 381 del regolamento del Codice della strada chiede che il contrassegno, quando viene usato, sia esposto in originale nella parte anteriore del veicolo e che sia chiaramente visibile per i controlli. Una fotocopia non basta e il tagliando non deve essere coperto o nascosto da altri oggetti.

Con il contrassegno si paga il parcheggio sulle strisce blu?

No. L’articolo 188, comma 3-bis, del Codice della strada consente ai veicoli al servizio delle persone con disabilità titolari del contrassegno di sostare gratis nelle aree a pagamento. Dal 14 dicembre 2024 il diritto vale anche se gli stalli riservati vicini sono liberi, mentre prima serviva che fossero occupati.

Quanto costa la multa per chi occupa il posto per disabili?

Per auto e altri veicoli, la sosta negli stalli riservati alle persone con disabilità costa da 330 a 990 euro. Per ciclomotori e moto a due ruote la sanzione va da 165 a 660 euro. Gli importi sono quelli fissati dall’articolo 158 del Codice della strada dopo la riforma del 2024.

Entro quanto tempo si può fare ricorso al prefetto?

Il ricorso al prefetto va presentato entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della multa, se non si è già pagato in misura ridotta. Si consegna al comando dell’agente che ha accertato la violazione o si invia con raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può chiedere un’audizione personale.

Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2026