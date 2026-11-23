Perché la vecchia lotteria non ha funzionato?

La lotteria degli scontrini potrebbe diventare istantanea. La manovra 2027 prevede la formula del “paga ora e vinci subito”: dopo un acquisto basterà inquadrare un QR Code sullo scontrino per sapere subito se si è vinto. Il cambio arriva dopo un crollo della partecipazione di oltre l’80% in tre anni.

La misura è nel disegno di legge di bilancio e deve ancora essere approvata dal Parlamento.

Come funzionerà la lotteria istantanea?

La novità è nell’articolo 31 della manovra, che modifica le regole della lotteria. Come spiega il Corriere della Sera, per controllare la vincita il consumatore userà l’app Gioco Legale.

I registratori di cassa sono già pronti dal 2023. Mancavano, però, alcune regole sul pagamento dei premi. Il testo interviene anche su questo. Per le vincite sotto i 5 mila euro le procedure diventano più semplici e il premio si potrà riscuotere senza identificare il vincitore. La nuova formula è collegata anche agli obiettivi del Pnrr contro l’evasione fiscale.

Perché la vecchia lotteria non ha funzionato?

I numeri sono netti. Nel 2021, l’anno del debutto, gli scontrini validi per le estrazioni erano circa 132 milioni. Nel 2022 sono scesi a 40,95 milioni, nel 2023 a 28,9 milioni e nel 2024 a 25,3 milioni. In tre anni sono spariti oltre 100 milioni di scontrini.

Il meccanismo era complicato. Bisognava registrarsi, ottenere un codice lotteria e mostrarlo in cassa a ogni acquisto. In più, le estrazioni erano periodiche e il premio non arrivava subito. Già nel 2021 la Corte dei conti aveva segnalato i problemi legati alle modalità di partecipazione.

Quali rischi vede l’ideatore?

A sollevare dubbi è Vincenzo Bacarella, l’informatico che ha ideato il progetto nel 2008. Il punto critico, per lui, sono le piccole vincite senza identificazione.

«L’erogazione di piccole vincite in forma anonima, combinata con sistemi basati su cloud o software privi di moduli di sicurezza dedicati, rischierebbe di esporre il circuito a vulnerabilità critiche», avverte.

Il timore riguarda i nuovi software usati per emettere gli scontrini. Senza protezioni adeguate, secondo Bacarella, un attacco informatico potrebbe servire a creare scontrini falsi o a incassare vincite di altri. Si tratta di rischi che andranno verificati sulle specifiche tecniche del nuovo sistema.

La proposta del Pd

Un emendamento del Pd chiede di eliminare l’anonimato per i premi sotto i 5 mila euro. Per riscuoterli servirebbe comunque l’identificazione con Spid o carta d’identità elettronica.

Bacarella, comunque, vede nella versione istantanea un ritorno alla sua idea originale. «È quella più vicina alla mia idea del 2008, anche se nella versione attuale manca quel pizzico di viralità necessario per farla decollare», sostiene.