Nel cantiere della ditta Bemar, che sta eseguendo i lavori di riqualificazione nella piazza Don Pino Puglisi a Palermo, i ladri hanno portato via una sega elettrica da banco, degli attrezzi e del materiale edile. La settimana scorsa era stato rubato un quadro elettrico da cantiere.

“Purtroppo, neanche durante i lavori di riqualificazione, – dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Nostro – che renderà ancora più accogliente e decoroso il luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, fondatore del Centro di Accoglienza Padre Nostro, i soliti noti hanno mancato di “sfregiarne” la memoria.

I lavori si dovrebbero ultimare entro la fine del mese – e uso il condizionale – in quanto prima il caldo torrido, poi il mercatino abusivo ne hanno rallentato la prosecuzione. Speriamo di inaugurare la nuova piazzetta, vederla nel suo nuovo splendore e poi ricominciare a rincorrere i soliti noti”.

Se così sarà, saremo costretti a chiudere la piazzetta con una recinzione che segnerebbe una sconfitta per la società credente e civile di Palermo, ma almeno ne salvaguarderebbe il decoro ed il simbolo.

La Piazzetta è vigilata da una telecamera, le altre 2 sono state smontate per poter eseguire i lavori. Naturalmente, tutti gli abitanti che si affacciano a Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi e Piazzale Anita Garibaldi non hanno visto nulla.

Il presidente della seconda circoscrizione

“Quanto accaduto nel cantiere per la riqualificazione della piazzetta intitolata al Beato Giuseppe Puglisi è una situazione inaccettabile, che non può essere sottovalutata. Tra sabato 21 e domenica 22 novembre, approfittando della chiusura del cantiere, ignoti si sono introdotti nell’area dei lavori, rubando una sega elettrica da banco, attrezzi e materiale edile.

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni: la settimana scorsa, infatti, era già stato rubato un quadro elettrico da cantiere.

È inaccettabile che un luogo così importante per la nostra comunità venga lasciato esposto a episodi di questo genere, persino durante i lavori di riqualificazione. La piazzetta rappresenta un vero e proprio santuario della memoria del Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote, martire e fondatore del Centro di Accoglienza Padre Nostro. Un luogo che merita attenzione, rispetto e tutela in ogni momento, anche quando è interessato da un cantiere.

Chiedo da Presidente di Circoscrizione che vengano intensificati i controlli e garantita una maggiore vigilanza dell’area, soprattutto nelle ore di chiusura del cantiere. La piazzetta è attualmente sorvegliata da una telecamera, mentre le altre due sono state temporaneamente smontate per consentire l’esecuzione dei lavori.

La memoria del Beato Puglisi non può essere oltraggiata dall’inciviltà di pochi. Come Presidente della II Circoscrizione continuerò a vigilare affinché i lavori vengano portati a termine nel più breve tempo possibile e affinché questo luogo riceva l’attenzione e il rispetto che merita. La piazzetta deve tornare a essere un simbolo di legalità, riscatto e speranza per tutto il quartiere, non un luogo da difendere continuamente da chi non rispetta la propria comunità”. Giuseppe Federico Presidente della II Circoscrizione del Comune di Palermo