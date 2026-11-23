Il cambio di strategia

Criptovalute, vendite online, partite Iva “apri e chiudi”, Superbonus, affitti brevi e catasto. Sono i settori su cui il Fisco concentrerà i controlli fiscali nel triennio 2027-2029. Le priorità sono scritte nel rapporto sul contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026 e trasmesso alle Camere il 30 ottobre.

Perché il Fisco cambia strategia?

L’idea è usare di più le banche dati e l’analisi del rischio. I controlli andranno scelti con quattro criteri: quanto è probabile l’evasione, quanto vale la base imponibile, quanto è grave il comportamento e quanto si può davvero recuperare.

L’obiettivo è ridurre i falsi positivi. In altre parole, evitare controlli inutili su chi è in regola.

Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha incassato 29 miliardi di euro dalle attività di recupero, 2,7 miliardi in più rispetto al 2024. I controlli sono stati 557.580.

Cosa rischia chi ha criptovalute?

Sulle criptoattività la vigilanza sarà doppia. Riguarderà gli operatori del settore e anche i contribuenti che non indicano le criptovalute nel monitoraggio fiscale o nella dichiarazione dei redditi.

Quali controlli sulle vendite online?

Il commercio online entra nel mirino soprattutto alla dogana. Le verifiche puntano sugli illeciti dell’e-commerce. Si cercano le merci fatturate per meno del loro valore e le frodi sull’Iva all’importazione. Il piano prevede anche di contrastare gli schemi di evasione legati all’economia digitale.

Perché le partite Iva “apri e chiudi”?

Sono partite Iva aperte per poco tempo e poi chiuse senza pagare le tasse. Spesso sono intestate a persone senza una vera impresa alle spalle. Il Fisco chiuderà d’ufficio più posizioni ad alto rischio. E farà più controlli quando una partita Iva viene aperta o riattivata.

Nel 2025, come riporta ItaliaOggi, la Guardia di finanza ha proposto la chiusura di 3.860 partite Iva di nuova costituzione.

Per trovare le anomalie si incroceranno fatture elettroniche, scontrini telematici, pagamenti elettronici e liquidazioni periodiche Iva. Chi non presenta la dichiarazione Iva annuale potrà vedersi calcolare l’imposta d’ufficio.

Cosa cambia per Superbonus e bonus edilizi?

Nel mirino ci sono i crediti dei bonus edilizi usati per pagare altre tasse con il modello F24. Le deleghe di pagamento saranno controllate prima. Si interverrà in fretta contro le compensazioni irregolari e i crediti non spettanti. Nel 2025 la Guardia di finanza ha sequestrato crediti edilizi ed energetici falsi per 350 milioni di euro.

Come saranno controllati gli affitti brevi?

Per le locazioni turistiche il Fisco userà la Banca dati delle strutture ricettive. Qui il Cin, il codice identificativo nazionale degli immobili, è collegato ad altre fonti. Dal 2026 possono consultarla anche i funzionari del Fisco. Incrociando i dati, si vedrà se gli immobili affittati tornano con i redditi dichiarati.

Perché c’entra il catasto?

Il piano prevede controlli sugli immobili fantasma e su quelli con dati diversi da quanto dichiarato. Si guarderà anche alle case ristrutturate con fondi pubblici che hanno ancora una rendita catastale più bassa. La mappatura dovrà seguire criteri di proporzionalità, trasparenza e selettività, “evitando presunzioni generalizzate di irregolarità”.

Cosa succede alla riscossione?

Il rapporto prevede di separare i crediti che si possono recuperare da quelli persi. Vanno anche accorciati i tempi tra la scoperta del debito e il recupero. Per i pignoramenti presso terzi si useranno i dati delle fatture elettroniche. Controlli più rapidi riguarderanno anche chi dichiara le imposte ma poi non le versa.