La "maxi-emergenza" e i soccorsi

Oltre 12 mila spettatori sono stati evacuati ieri sera dalla Co-op Live Arena di Manchester, durante il concerto del rapper statunitense Don Toliver. Verso la fine dello spettacolo tra il pubblico è stata diffusa una sostanza, in un primo momento ritenuta gas lacrimogeno. Più di 50 persone sono state soccorse e una è stata portata in ospedale.

Cos’è successo alla Co-op Live Arena

La Greater Manchester Police è stata chiamata intorno alle 22, dopo le segnalazioni di persone colpite da una sostanza. Gli agenti hanno riferito che “una sostanza ritenuta essere gas lacrimogeno è stata diffusa tra la folla verso la fine di un concerto”.

Più tardi la polizia ha parlato di una “sostanza sconosciuta”. Le indagini per identificarla e per capire come sia andata sono ancora in corso.

I video circolati sui social sembrano mostrare gli spettatori che tossiscono e si coprono la bocca mentre lasciano l’arena.

La “maxi-emergenza” e i soccorsi

La polizia ha dichiarato una “maxi-emergenza”, che permette ai diversi servizi di soccorso di coordinare l’intervento. Nella zona sono arrivati numerosi mezzi di soccorso e agenti armati.

Secondo il North West Ambulance Service, più di 50 persone sono state visitate sul posto. Alcune presentavano “sintomi oculari e respiratori”. Una persona è stata trasportata al Manchester Royal Infirmary.

All’arena è stata inviata anche una squadra specializzata negli interventi in aree a rischio. A titolo precauzionale sono in corso le operazioni di “decontaminazione”.

L’appello a chi si è sentito male

Il servizio di ambulanze ha chiesto a chi era al concerto di farsi visitare in caso di sintomi: “chiunque abbia partecipato all’evento di stasera e abbia notato effetti collaterali o si sia sentito male dovrebbe consultare un medico”.

La vicecomandante della polizia Steph Parker ha confermato che tutti gli spettatori sono stati “evacuati in sicurezza”. Diverse persone sono state soccorse sul posto e non sono stati segnalati feriti gravi.

“Chiunque abbia lasciato l’evento e abbia successivamente accusato un malore è invitato a recarsi presso l’ospedale più vicino”, ha dichiarato Parker, che ha ringraziato il pubblico per la collaborazione. “Ora cominceremo a capire fino in fondo che cosa fosse questa sostanza e come si sia arrivati a quanto è successo”, ha aggiunto.

Le autorità hanno anche invitato la popolazione a stare lontano dall’area dell’arena.

La nota della Co-op Live

La Co-op Live ha parlato su X di un “incidente tra il pubblico”.

La struttura sta collaborando con la polizia per “individuarne la causa e adottare i provvedimenti del caso. In seguito a un incidente tra il pubblico durante lo spettacolo di ieri sera, stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia della Greater Manchester per individuarne la causa e adottare i provvedimenti del caso”.

Le prossime date del tour

Don Toliver è un rapper e cantante trap e R&B candidato ai Grammy. Una sua canzone è nella colonna sonora del nuovo videogioco “Grand Theft Auto”. Con il suo Nitrous tour è atteso stasera all’O2 Arena di Londra e domani alla OVO Arena di Wembley.