La pista ucraina

Un’esplosione ha colpito all’alba di oggi una nave russa ormeggiata nella base navale di Bengasi, nell’est della Libia. Per le autorità della Libia orientale, i primi accertamenti fanno ipotizzare un attacco con un drone. Il sito statunitense Axios, citando una fonte, riferisce che dietro l’azione ci sarebbe il Servizio di sicurezza ucraino.

Cosa è successo a Bengasi

Il porto di Bengasi è sotto l’autorità della Libia orientale, che fa capo al generale Haftar. La nave, hanno precisato le autorità locali, era diretta in Russia e aveva fatto scalo in città per rifornirsi di carburante e viveri.

In una nota le autorità libiche hanno parlato del sospetto che la nave sia stata colpita da droni durante la sosta.

La prima versione: “voci e menzogne”

Questa ricostruzione cambia la versione diffusa subito dopo l’esplosione. In un primo momento l’ente libico per l’informazione aveva definito “voci e menzogne” le notizie su una nave russa coinvolta o su un attacco con un drone. Secondo quella prima versione, c’era stato solo un incidente in un deposito di munizioni.

La pista ucraina

A indicare la pista ucraina è stato Barak Ravid, giornalista di Axios e di Channel 12 News. Su X ha scritto che l’azione è “un attacco a lungo raggio condotto dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu)”. Ravid ha citato “una fonte a conoscenza” dell’accaduto e ha parlato di una nave da guerra russa.

L’attribuzione dell’operazione resta distinta dalle indicazioni preliminari delle autorità della Libia orientale.

La nota di Bengasi sulla guerra in Ucraina

Nella stessa nota, le autorità libiche hanno fatto un riferimento diretto al conflitto tra Mosca e Kiev.

«la Libia non è parte della guerra tra Russia e Ucraina, né di alcun conflitto armato al di fuori dei propri confini. Le sue relazioni e i suoi accordi legittimi con nazioni amiche rientrano nelle sue prerogative sovrane; nessuna parte ha il diritto di interferirvi o di utilizzarli come pretesto per prendere di mira il territorio, i porti o gli interessi libici».

La reazione di Tripoli

Da Tripoli è intervenuto il Governo di unità nazionale. È l’esecutivo guidato da Abdelhamid Dbeibah, riconosciuto a livello internazionale. Il governo ha espresso forte preoccupazione e ha respinto con decisione l’uso di porti e infrastrutture civili per conflitti esterni.

In una dichiarazione ripresa dalla Bbc, ha messo in guardia contro l’ospitalità a forze straniere e contro l’uso di strutture locali da parte loro.

Questa attività, ha affermato il Gnu, suscita “serie preoccupazioni” riguardo ai “rischi che potrebbero derivare dal coinvolgimento di porti e strutture civili in attività connesse a conflitti esterni, nonché alla conseguente minaccia per la vita dei cittadini e per la sicurezza delle infrastrutture e dei beni nazionali”.

Dalla caduta di Muammar Gheddafi, nel 2011, la Libia vive una lunga fase di violenza e instabilità, che ha portato alla nascita di governi contrapposti.