I numeri della settimana

Poco più di 487 mila italiani sono finiti a letto con un’infezione respiratoria nella settimana dal 9 al 15 novembre. L’influenza vera e propria, però, per ora pesa poco: è responsabile solo del 6,5% dei casi. Il picco, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, dovrebbe arrivare tra Natale e la prima metà di gennaio.

I numeri della settimana

I dati sono quelli dell’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato il 20 novembre. L’incidenza è di 8,66 casi ogni mille abitanti, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente.

I più colpiti sono i bambini fino a 4 anni. Tra loro l’incidenza arriva a circa 28 casi per mille, tre volte la media.

Raffreddori e Covid, l’influenza è ancora indietro

A far ammalare gli italiani, in questa fase, sono soprattutto altri virus. Il più diffuso è il rhinovirus, trovato nel 19,8% dei campioni analizzati dai laboratori. Segue il SarsCoV2 con il 7,9%.

Dei campioni esaminati, solo il 6,5% è risultato positivo all’influenza.

Le regioni più colpite

Quasi tutta Italia registra per ora un’intensità bassa o ai livelli di base. Fanno eccezione due regioni del Sud. La Campania ha un’intensità alta, con 18,99 casi per mille abitanti. La Basilicata è al livello medio, con 15,63. In Sicilia l’incidenza è di 8,25 casi per mille.

Quando arriva il picco

Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, ha diffuso una nota riportata da RaiNews.

“Confrontando l’andamento delle ultime settimane con quello delle stagioni precedenti, possiamo ipotizzare che il picco si collochi tra le festività natalizie e la prima metà di gennaio, pur non potendo escludere un anticipo a dicembre o uno slittamento verso la fine di gennaio”.

Il virologo ricorda che negli ultimi anni il picco è arrivato in momenti diversi: tra novembre e dicembre nel 2022-2023, a fine dicembre nel 2023-2024, nella seconda metà di gennaio nel 2024-2025. Per questo invita a non confondere una previsione con una certezza.

L’invito a vaccinarsi adesso

Il consiglio di Pregliasco è di non aspettare.

“Il messaggio ai cittadini è semplice: non aspettiamo il picco. Siamo ancora in una fase utile per vaccinarsi, soprattutto per anziani, persone fragili e soggetti con patologie croniche. La vaccinazione richiede generalmente circa due settimane per sviluppare una risposta protettiva e rappresenta uno strumento importante per ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e forme gravi. L’obiettivo non è creare allarme, ma arrivare preparati al periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori”.