La difesa punta alla revisione

Massimo Bossetti esce dal carcere ogni mattina per andare a lavorare. Il 56enne di Mapello, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è stato ammesso al lavoro esterno dopo quasi dodici anni e mezzo di detenzione.

Lascia la casa di reclusione di Bollate e raggiunge in auto una ditta dell’hinterland milanese che si occupa di coibentazione termoacustica. Poco dopo mezzogiorno rientra in cella.

Il primo giorno fuori dal carcere

A raccontare la prima uscita è stato il suo avvocato, Claudio Salvagni, in un’intervista al Giorno. Il legale era fuori dai cancelli ad aspettarlo.

“Il lavoro esterno non è stato chiesto da Bossetti. È venuto tutto dal carcere. Quella mattina l’ho aspettato fuori, volevo fargli una sorpresa. La prima cosa che ha fatto, appena uscito, è stata guardare il cielo, a destra e a sinistra. Le prime parole che mi ha rivolto sono state: ‘Mi tremano le gambe. Non mi pare possibile'”.

“Suo figlio Nicolas gli aveva portato l’auto davanti al carcere. Appena è salito è partito lo stereo a tutto volume. Si è quasi spaventato. ‘Ma cosa faccio a fermarlo?’, ha chiesto. Nicolas gli aveva lasciato uno smartphone. ‘E questo cos’è?’. Non aveva più visto un cellulare”.

“Gli ho spiegato: ‘Si chiama smartphone. Non cercare i tasti, non esistono più. Se c’è qualcosa, se hai un problema, mandami un messaggio in Whatsapp’. Mi ha domandato cos’è Whatsapp. Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di dodici anni”.

Come funziona il lavoro esterno

Bossetti può uscire dal 17 novembre, come riporta il Corriere Bergamo. Per ora lavora solo al mattino e per spostarsi usa una vecchia Peugeot. Fuori può usare il telefono. In cella, però, non può portarlo.

La ditta che lo ha assunto gestisce già un’attività produttiva dentro il carcere di Bollate, con una dozzina di dipendenti. È nata nel 2024 con il Programma 2121, un progetto tra istituzioni e imprese private che porta lavoro qualificato e percorsi di reinserimento negli istituti di pena.

Cosa dicono i colleghi

In officina i nuovi colleghi preferiscono non parlare. Al Giorno hanno concesso solo poche parole: “Lui è stato accolto normalmente, per noi è un collega come gli altri”.

La difesa punta alla revisione

Bossetti è in carcere dal 16 giugno 2014. Nel 2018 la Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo: per i giudici è lui Ignoto 1, l’uomo che lasciò il Dna sugli indumenti della 13enne di Brembate di Sopra. Yara scomparve il 26 novembre 2010 e fu ritrovata il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola.

I difensori, Salvagni e Paolo Camporini, vogliono chiedere la revisione del processo. Sostengono che ci sia un’incongruenza negli orari di analisi e fotografia del campione 31G20, il frammento da cui emerse il profilo di Ignoto 1.

Il 5 ottobre i giudici di Bergamo hanno respinto la richiesta di nuovi esami sui reperti. Il Dna di Bossetti, hanno ricordato, è emerso in una ventina di punti sugli abiti della ragazza. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione e l’udienza è attesa all’inizio del 2027.

Salvagni ha spiegato che all’inizio Bossetti non voleva nemmeno uscire per lavorare, perché ha sempre detto di voler uscire da innocente.