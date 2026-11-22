I quattro anni senza tv dopo il Grande Fratello e il romanzo ambientato a Favignana

Dopo l’addio al Grande Fratello, nel 2007, Marco Liorni passò quattro anni senza lavoro in tv. Si era dato una scadenza per cambiare mestiere, il 31 dicembre 2010.

Lo racconta il conduttore de L’Eredità in una lunga intervista al Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo primo romanzo, “Dove la luce ritorna” (Rai Libri). Il libro è ambientato a Favignana.

I quattro anni senza tv

«Sono passati quattro anni in cui non è più successo niente», ha ricordato Liorni. «Non so quante volte sono andato a portare mie idee di programmi, idee di tutti i tipi, a tutti i dirigenti che conoscevo e ogni volta non accadeva mai nulla. Tanto che a un certo punto mi ero posto una data che ancora ricordo: il 31 dicembre del 2010. Se non fosse successo nulla entro quel giorno avrei cambiato strada».

La chiamata arrivò poco prima di quella data: nel novembre 2010 la Rai gli propose la puntata zero di un programma che nessuno voleva fare. Da lì è ripartito, con “Estate in diretta”.

In tv era entrato quasi per caso. Aveva letto su un giornale che la nascente trasmissione Mediaset “Verissimo” cercava volti dalle tv locali e aveva mandato una cassetta. Poi era arrivata la popolarità come inviato del Grande Fratello, insieme a un’etichetta difficile da togliersi di dosso.

Il primo amore a 15 anni

Liorni si descrive come un ragazzo tutt’altro che ribelle. «Non sono mai stato scapestrato. Da ragazzo mi sono fidanzato prestissimo, quando avevo 15 anni, sono sempre stato un fesso da quel punto di vista».

Con quella ragazza si è poi sposato. «Poi con quella ragazza mi sono anche sposato: è stata la mia prima moglie. Poi purtroppo è finita perché dopo tutto quel tempo trascorso assieme, forse, è fisiologico».

Oggi è sposato con Giovanna, da cui ha avuto due figlie di 16 e 22 anni, che si aggiungono al figlio nato dal primo matrimonio. In una casa con una netta maggioranza femminile, il confronto non manca. «A casa discutiamo tantissimo… non me ne fanno passare una: abbiamo discussioni senza sconti ma poi ci divertiamo pure».

Descrive la famiglia come «un tribunale che non chiude mai». E da padre è convinto che i figli «vanno educati, non compiaciuti».

Il romanzo ambientato a Favignana

“Dove la luce ritorna” non è un libro autobiografico. Nasce però dai racconti della nonna materna, Teresa, figlia del guardiano del faro di Favignana. Liorni ha scelto l’isola come ambientazione del libro pur non avendola mai visitata di persona. I proventi netti dell’edizione cartacea andranno a iniziative benefiche.

La passione per le storie inventate risale all’infanzia, negli anni Settanta, tra fumetti disegnati, spettacoli improvvisati con i soldatini Lego e giochi notturni con il fratello minore, convinto per anni di essere un supereroe.

Con l’editore si valuta già una trasposizione per lo schermo. Per i personaggi, racconta Leggo, Liorni vorrebbe Matilda De Angelis, Celeste Dalla Porta e Matteo Giuggioli.