Cos'ha detto lo showman siciliano

Nada e i The Kolors sarebbero già nel cast di Sanremo 2027. A fare i due nomi è stato Fiorello, che il 13 novembre, durante “La Pennicanza” su Rai Radio2, ha parlato di due spoiler sul Festival e di artisti già sicuri.

Nessuna conferma, per ora, da parte della Rai o del direttore artistico Stefano De Martino. La 77esima edizione andrà in onda dal 16 al 20 febbraio 2027.

Cos’ha detto Fiorello

Lo showman ha presentato i nomi come anticipazioni. Di Nada ha detto che è una scelta che lui condivide. Dei The Kolors, gruppo che a suo dire piace molto ai giovani, si è detto sicuro al cento per cento, come ha riportato l’Ansa.

Nella stessa puntata ha scherzato anche sulla scaletta della prima serata. Ha detto di conoscerla e di avere notato alcuni buchi da segnalare a De Martino.

Il tono del programma resta quello della satira: in “La Pennicanza” Fiorello mescola battute, imitazioni e telefonate immaginarie. Per questo i due nomi vanno presi come indiscrezioni, in attesa dell’annuncio ufficiale.

Nada e i The Kolors all’Ariston

Per Nada sarebbe un ritorno. La cantante toscana ha vinto il Festival nel 1971, in coppia con Nicola Di Bari, con “Il cuore è uno zingaro”. L’ultima volta sul palco dell’Ariston è salita nel 2019.

I The Kolors hanno già partecipato tre volte. Nel 2018 si sono piazzati noni con “Frida (mai, mai, mai)”. Sono tornati in gara nel 2023 con “Italodisco” e nel 2025 con “Tu con chi fai l’amore”.

Il primo Festival di De Martino

Sanremo 2027 sarà il primo Festival con Stefano De Martino nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Le date le aveva svelate lui stesso a giugno, come ha raccontato LaPresse: dal 16 al 20 febbraio 2027.

L’elenco completo dei Big in gara non è ancora stato comunicato. Sarà quello a dire se lo spoiler di Fiorello era una battuta o un’anticipazione.