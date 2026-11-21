Cosa prevede l'affidamento in prova

Francesco Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia, a Roma, dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia è uscito venerdì sera, 20 novembre. Ha ottenuto da poco l’affidamento in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Lo ha riportato Quotidiano Nazionale.

Schettino era in cella dal maggio 2017. Sta scontando la condanna definitiva a 16 anni e un mese di reclusione. È la pena per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio, in cui morirono 32 persone.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza

Il via libera dei giudici, scrive Qn, è arrivato dopo un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione.

«La soddisfazione è tanta», ha commentato al quotidiano l’avvocata grossetana Francesca Carnicelli, che assiste Schettino. «A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna».

La legale ha definito «estremamente positiva» la valutazione degli operatori penitenziari. Hanno riconosciuto l’effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso seguito.

Cosa prevede l’affidamento in prova

La misura è regolata dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario. Non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate. Permette però di scontare fuori dal carcere la pena che resta. Il condannato segue un programma di reinserimento sociale, sotto il controllo dell’Uepe, l’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Schettino dovrà rispettare le prescrizioni fissate dall’autorità giudiziaria. Se non lo farà, la misura potrà essere revocata, con il ritorno in carcere.

L’inchino e l’urto contro le Scole

La sera del naufragio a bordo c’erano 4.229 persone tra passeggeri ed equipaggio. La nave navigava vicino al Giglio. L’allora comandante decise di fare il cosiddetto «inchino», un passaggio ravvicinato alla costa per salutare l’isola.

Poco prima delle 21.45 lo scafo urtò gli scogli delle Scole. Si aprì un grande squarcio nella fiancata e i compartimenti si allagarono uno dopo l’altro. Quella notte il Giglio diventò un enorme centro di accoglienza per i naufraghi.

L’inchiesta giudiziaria non si fermò alla manovra. Mise in luce anche ritardi e omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi durante l’evacuazione.

Il relitto rimase davanti all’isola fino al luglio 2014, quando fu portato a Genova per essere smantellato.

Le 32 vittime

Tra i morti c’erano turisti e membri dell’equipaggio. Venivano da diversi Paesi: dodici tedeschi, sette italiani, sei francesi, due statunitensi, due peruviani, uno spagnolo, un ungherese e un indiano.

Il prossimo 13 gennaio saranno passati 15 anni dalla tragedia.