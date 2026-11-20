La decisione

L’ergastolo per Gabriele Bianchi è definitivo. La Prima sezione penale della Cassazione ha rigettato oggi il ricorso della difesa contro la condanna per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso a Colleferro, in provincia di Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Con questa decisione si chiude il percorso giudiziario di tutti e quattro gli imputati. Anche il fratello Marco Bianchi ha già una condanna definitiva all’ergastolo.

La richiesta della procura generale

A chiedere di respingere il ricorso era stata la sostituta procuratrice generale Antonietta Picardi. «La sentenza impugnata ha valutato tutto, il dolo, la sua intensità», ha detto nella requisitoria.

La difesa contestava la sentenza della Corte d’assise d’appello di Roma dell’8 giugno, che aveva condannato Bianchi all’ergastolo nel terzo processo d’appello.

Soddisfatta la famiglia di Willy. «Ci aspettavamo questa decisione, è la sentenza giusta rispetto a una condotta incommentabile», ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Domenico Marzi, che assiste i Monteiro.

Sei anni e tre processi d’appello

Il nodo di tutto il percorso giudiziario sono state le attenuanti generiche. In primo grado, nel 2022, i due fratelli erano stati condannati all’ergastolo. Nel primo appello, nel luglio 2023, la pena era scesa a 24 anni per entrambi, proprio perché i giudici avevano riconosciuto le attenuanti.

Nell’appello bis, nel marzo 2025, Marco Bianchi è tornato all’ergastolo, mentre per Gabriele la pena è salita a 28 anni, sempre con le attenuanti.

A novembre 2025 la Quinta sezione della Cassazione ha reso definitivo l’ergastolo di Marco. Per Gabriele, invece, ha annullato la sentenza sul punto delle attenuanti e ha disposto un nuovo processo. È così che si è arrivati all’appello ter e alla condanna all’ergastolo di giugno, confermata oggi.

Le altre condanne

Gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, hanno già una condanna definitiva: 23 anni il primo, 21 il secondo.

Cosa accadde a Colleferro

Quella notte era scoppiata una lite tra alcuni amici di Willy, Belleggia e Pincarelli. Willy si era avvicinato per calmare gli animi. Poco dopo erano arrivati i fratelli Bianchi, che praticavano le arti marziali miste.

Il pestaggio durò meno di un minuto. Willy subì lesioni irreversibili agli organi interni e morì dopo il trasporto in ospedale.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, ricorda Fanpage, i giudici della Corte d’assise avevano scritto che l’arrivo dei fratelli Bianchi «fungeva da detonatore di una cieca furia». Oggi, a più di sei anni di distanza, anche l’ultima condanna è diventata definitiva.