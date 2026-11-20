A Brindisi

Il licenziamento per giusta causa di un addetto ai bagagli dell’aeroporto di Brindisi, sorpreso a prendere cinque pacchetti di sigarette dal trolley di un passeggero, è legittimo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29441/2026, pubblicata il 17 novembre. Il lavoratore non tornerà al suo posto, anche se nel processo penale non è arrivata nessuna condanna.

La sorveglianza e il trolley aperto

I fatti risalgono al 2 febbraio 2018. Dopo diverse denunce di furti nello scalo, la polizia di frontiera teneva d’occhio da tempo il dipendente della società aeroportuale. Prima lo ha seguito con le telecamere di sorveglianza, poi con un controllo diretto.

È così che gli agenti lo hanno visto aprire la valigia di un passeggero, prendere le sigarette e metterle in tasca. L’uomo ha ammesso di averle prese. Ha però sostenuto che il bagaglio fosse già aperto, che i pacchetti spuntassero fuori e che uno fosse finito sul carrello.

Cosa ha deciso il giudice penale

Sul piano penale le accuse erano due. Per il furto aggravato del 2 febbraio 2018, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato di non doversi procedere, perché mancava una condizione di procedibilità. Per il tentativo di furto, invece, l’addetto è stato assolto perché il fatto non costituisce reato: secondo i giudici mancava il dolo.

L’azienda lo aveva già licenziato, ritenendo ormai rotto il rapporto di fiducia. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento fino all’ultimo grado di giudizio.

Perché la Cassazione ha dato ragione all’azienda

Per i giudici della Suprema Corte, l’esito del processo penale non lega per forza le mani al giudice del lavoro. La condotta dell’addetto resta una violazione grave degli obblighi di correttezza e buona fede, che rende impossibile proseguire il rapporto.

Pesa anche il tipo di mansione. Chi movimenta i bagagli maneggia ogni giorno oggetti dei passeggeri, spesso senza che i proprietari possano vedere. Da questi lavoratori, scrive la Corte, ci si deve aspettare un’affidabilità molto alta.

Per la Cassazione, aprire e frugare in una valigia senza autorizzazione può bastare da solo a compromettere in modo irrimediabile la fiducia del datore di lavoro. Il reintegro è stato quindi negato.

Tra i fatti contestati e la decisione sul caso dell’addetto ai bagagli sono passati più di otto anni.