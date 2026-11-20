Tre punti di caduta tra Lublino e la Precarpazia

Due missili e un drone russi sono caduti nella notte nel sud-est della Polonia, durante l’attacco di Mosca contro l’Ucraina occidentale. Non ci sono feriti né danni. Lo ha comunicato il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz, che ha definito l’episodio il più grave sul territorio polacco dall’inizio della guerra.

Il premier Donald Tusk ha parlato di una provocazione internazionale. La Nato ha fatto alzare i suoi jet.

Tre punti di caduta tra Lublino e la Precarpazia

«Abbiamo individuato tre luoghi di caduta», ha detto Kosiniak-Kamysz. Il primo è a Nowy Lipowiec, nel voivodato di Lublino, dove è stato identificato un missile da crociera Kh-101. Gli altri due sono vicino a Rudnik nad Sanem e nel villaggio di Mołodycz, in Precarpazia. Lì, per il ministro, potrebbero esserci un altro missile e un drone a reazione.

La violazione dello spazio aereo sarebbe avvenuta intorno alle 6.30, secondo il portavoce del Comando operativo delle forze armate, Jacek Goryszewski. Il Comando ha spiegato su X di essere al lavoro per confermare i dati radar.

Gli aeroporti di Rzeszów e Lublino sono stati chiusi per alcune ore e poi riaperti.

Patriot e caccia in volo durante la notte

Per Kosiniak-Kamysz l’attacco è partito da bombardieri russi a lungo raggio, con missili Kinzhal e Kh-101 e numerosi droni. La Polonia ha attivato i sistemi Patriot vicino all’aeroporto di Jasionka e a Świdnik. In volo c’erano gli F-16 polacchi e i Gripen svedesi, insieme ad altri velivoli alleati.

Nelle stesse ore, a Nowa Dęba, erano in corso le esercitazioni dei Paesi della Coalizione dei Volenterosi. Il ministro ha parlato di un’altra provocazione russa. «La data, a mio avviso, non è casuale», ha aggiunto.

Tusk: «Proveniva dalla Russia»

Il premier polacco non ha dubbi sull’origine. «Sappiamo che ciò che è atterrato sul suolo polacco proveniva dalla Russia», ha detto Tusk. Per lui anche i partner stranieri, Nato compresa, concordano che l’episodio non somiglia a un incidente.

Il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte ha sentito Tusk e ha confermato l’invio dei jet. «Questo incidente è chiaramente pericoloso: una conseguenza della guerra in corso della Russia contro l’Ucraina», ha dichiarato Rutte. L’Alleanza, ha aggiunto, continuerà a rafforzare deterrenza e difesa.

Da Mosca, finora, non è arrivato alcun commento.

L’attacco su Kiev e il ricorso all’Onu

La notte è stata pesante soprattutto in Ucraina. A Kiev le vittime sono sei e i feriti 15. Sono stati colpiti anche tre ponti che collegano le due sponde della città. In tutto il Paese, per il governo ucraino, i morti sono otto e i feriti 28.

L’Aeronautica militare ucraina ha riferito che uno dei circa cento missili lanciati nella notte potrebbe avere oltrepassato il confine con la Polonia.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di voler compensare con il terrore la propria incapacità militare e diplomatica. Ai partner ha chiesto impegni sulla difesa aerea, oltre alle parole di sostegno.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. A Kiev, ha scritto, sono state colpite anche le ambasciate di Austria e Paesi Bassi. Resta da capire quale risposta arriverà ora dagli alleati di Varsavia.