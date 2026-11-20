Si attende il voto alla Camera

I libri scolastici digitali dovranno costare almeno il 50% in meno della versione di carta. Lo prevede l’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola che il Senato ha approvato giovedì 19 novembre con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto.

La norma non è ancora legge: il decreto passa ora alla Camera. Se resterà così, lo sconto varrà per gli acquisti dell’anno scolastico 2027/2028.

Cosa prevede la norma sui libri digitali?

L’emendamento porta la firma delle senatrici Ella Bucalo e Paola Fallucchi. Obbliga gli editori a offrire una versione digitale di ogni libro scolastico e universitario a un prezzo almeno dimezzato rispetto al cartaceo.

Il file si potrà scaricare su un massimo di tre dispositivi, con protezioni contro la copia e la diffusione. Chi lo compra potrà stampare fino al 15% delle pagine per uso personale, a proprie spese. L’accesso ai contenuti interattivi durerà tre anni scolastici dall’acquisto.

C’è poi un vincolo per le scuole. Un libro senza versione digitale a prezzo ridotto non potrà essere adottato. La regola vale sia per i titoli già in commercio sia per le nuove adozioni.

Da quando vale lo sconto?

Non da subito. Le nuove regole si applicano dall’anno scolastico o accademico successivo a quello in corso quando entra in vigore la legge di conversione del decreto. Per quest’anno, quindi, non cambia nulla: lo sconto riguarderà il 2027/2028.

Prima, però, serve il sì della Camera. Il Senato ha approvato il decreto Scuola nel suo insieme con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un astenuto.

Quanto si risparmia davvero?

Dipende da quanti libri si comprano in digitale. Secondo la relazione tecnica del decreto, il costo medio dei libri della prima superiore è di 317,19 euro. Se fossero tutti digitali a metà prezzo, la spesa scenderebbe a circa 158,60 euro. Per la prima media si passerebbe da 298,19 a circa 149,10 euro.

È una simulazione teorica. Presuppone che tutti i titoli esistano in digitale e che il prezzo di partenza sia lo stesso del cartaceo. Restano fuori tablet, stampe e materiali aggiuntivi. Fratelli d’Italia ha parlato di un risparmio fino a 200 euro per figlio.

Oggi i libri adottati solo in digitale sono una minoranza. Per il rapporto dell’Aie del 2026 sono il 3,6% delle adozioni, mentre il 95,7% è in forma mista: il libro di carta con il file digitale o i contenuti online compresi nel prezzo.

Le famiglie sono obbligate a comprare il digitale?

No. La norma non obbliga né le famiglie né le scuole a scegliere il formato digitale. La scelta dei libri resta ai collegi dei docenti. Chi vuole il cartaceo potrà continuare a comprarlo.

L’emendamento non prevede nemmeno contributi diretti alle famiglie o fondi per dotare gli studenti di tablet e computer.

Perché la norma divide maggioranza ed editori?

Al Senato la maggioranza si è spaccata. Forza Italia ha votato contro l’emendamento, mentre Azione, che è all’opposizione, ha votato a favore. Matteo Renzi ha letto il voto come una sfiducia al governo. Antonio Tajani ha replicato che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta dell’esecutivo.

Gli editori sono contrari. Per l’Associazione italiana editori lo sconto obbligatorio rischia di frenare gli investimenti nell’editoria scolastica, un mercato da circa 800 milioni di euro l’anno. Anche Confindustria ha chiesto di riscrivere la norma per tutelare quegli investimenti.

Alla Camera il testo potrebbe ancora cambiare. Per le famiglie, il risparmio dipenderà da quanti libri le scuole adotteranno davvero in digitale.