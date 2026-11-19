Ieri sentiti l’ex legale Grassi e l’ex carabiniere Spoto

L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, è stato sentito come testimone dalla Procura di Pavia nell’inchiesta sui presunti pagamenti della famiglia Sempio nel 2017. Secondo l’accusa, quel denaro sarebbe servito a ottenere l’archiviazione della prima indagine su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Lovati ha escluso irregolarità: quei soldi, ha spiegato, erano il compenso per la difesa.

Testimone, non indagato

Lovati ha difeso Sempio fino a ottobre 2025. Oggi è stato ascoltato come persona informata sui fatti. È arrivato al Palazzo di giustizia di Pavia nel pomeriggio, accompagnato dal suo legale Fabrizio Gallo, che non ha assistito all’audizione. A convocarlo è stato il procuratore aggiunto Stefano Civardi. Le domande le ha fatte la pm Valentina De Stefano.

Il fascicolo è nato da un appunto scritto a mano trovato in casa Sempio. Al momento, riporta Il Giorno, l’unico indagato è Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Per i magistrati il denaro, tra 20mila e 30mila euro stando all’appunto, sarebbe arrivato a ex carabinieri della squadra di polizia giudiziaria della Procura.

Andrea Sempio, 38 anni, è di nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi.

I 50mila euro e i 15mila in contanti

Lovati ha rivendicato di aver fissato lui la cifra. «Ero stato io a indicare una cifra indicativa di 50mila euro», ha detto. La somma doveva coprire le spese della difesa fino a un’eventuale udienza preliminare.

L’incarico era stato affidato prima all’avvocato Soldani. Lovati è subentrato più tardi e ha ritirato da lui 15mila euro in contanti. Il pagamento in contanti, ha spiegato, lo aveva chiesto lui.

Alla domanda se in quei pagamenti ci fosse qualcosa di irregolare, ha risposto: «Lo escludo». L’ipotesi che i soldi servissero a facilitare l’archiviazione, per lui, è una «barzelletta». Ha negato anche qualsiasi accordo illecito con gli investigatori.

C’è poi lo scarto tra i 50mila euro concordati e i 56mila annotati nei foglietti dei Sempio. Lovati lo ha spiegato con le spese sostenute dalla famiglia, che per pagare la difesa aveva chiesto un prestito di 60mila euro.

Ieri sentiti l’ex legale Grassi e l’ex carabiniere Spoto

L’audizione di Lovati arriva dopo quelle di ieri. I pm hanno ascoltato l’avvocato Simone Grassi, tra i difensori di Sempio nel 2017, e l’ex carabiniere Giuseppe Spoto, che aveva trascritto le intercettazioni tra Sempio e i familiari. Anche loro sono stati sentiti come persone informate sui fatti, non come indagati.

La «bomba» annunciata da Gallo

Prima di entrare, Lovati ha detto che risponderà se i magistrati gli chiederanno la sua verità sul delitto di Chiara Poggi. Ha ricordato che un testimone ha l’obbligo di dire il vero.

All’uscita è stato il suo legale ad alzare i toni. «È possibile che sganceremo una bomba», ha detto Gallo ai cronisti. A cosa si riferisca, per ora, non lo ha spiegato.