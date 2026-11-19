Cosa c'è da sapere

Un licenziamento su WhatsApp può essere valido, ma solo se il messaggio è scritto, arriva con certezza dal datore di lavoro e il dipendente lo ha letto. Lo ha riconosciuto il giudice che ha dato ragione a un’azienda della Spezia, respingendo il ricorso di un operaio licenziato a fine marzo con una chat.

A Grosseto è andata in modo opposto. Un messaggio vocale non è bastato e l’impiegata licenziata dovrà essere reintegrata. Chi riceve un licenziamento scritto ha 60 giorni per contestarlo.

Un licenziamento su WhatsApp è valido?

Può esserlo, se rispetta la forma scritta. La legge 604 del 1966 obbliga il datore di lavoro a comunicare il licenziamento per iscritto e a indicarne i motivi. Senza questi requisiti il licenziamento è inefficace. La norma, però, non stabilisce quale mezzo usare. Lettera, email, SMS o chat possono quindi andare bene.

Il mezzo da solo non basta. Il messaggio deve provenire con certezza dal datore di lavoro, essere tracciabile e avere un contenuto completo e senza ambiguità.

Su questi tre punti si è basato il Tribunale di Napoli Nord, che nell’aprile 2025 ha ritenuto valido il licenziamento di due lavoratori. L’azienda aveva mandato loro su WhatsApp il modello Unilav, con i dati delle parti, la data e il motivo del recesso.

Perché un messaggio vocale non basta?

Perché resta una comunicazione orale, anche se si può conservare e riascoltare. Lo ha deciso il giudice del lavoro di Grosseto nel caso di un’impiegata assunta a tempo indeterminato nel 2006. L’amministratore unico della società l’aveva licenziata con un audio su WhatsApp, senza una lettera.

Il giudice ha richiamato un principio della Cassazione: il licenziamento intimato solo a voce è giuridicamente inesistente e non interrompe il rapporto di lavoro.

La società dovrà reintegrare la dipendente e pagarle un’indennità per tutto il periodo tra il licenziamento e il rientro. Dovrà anche versare i contributi e 4.629 euro di spese legali. L’azienda non si era presentata in giudizio.

Le spunte blu provano che il messaggio è arrivato?

Da sole no. Per la Cassazione il licenziamento è un atto recettizio: produce effetti solo quando arriva a conoscenza del lavoratore. Tocca al datore di lavoro dimostrare che questo è avvenuto.

Secondo l’analisi di QuiFinanza, le doppie spunte blu non sono una prova sufficiente, come non lo è la conferma di lettura di una email. Pesano invece i comportamenti del dipendente: una risposta, il messaggio mostrato ai colleghi, l’incarico a un avvocato.

È quello che è successo alla Spezia. L’operaio aveva ricevuto dall’amministratore unico un messaggio scritto nella sua lingua, con il modello Unilav allegato. Il motivo indicato era un giustificato motivo soggettivo. Lui lo aveva letto e aveva risposto.

Per il giudice una chat può soddisfare la forma scritta, se il lavoratore è in grado di capire contenuto e portata della comunicazione. Le spunte blu e la risposta hanno dimostrato che il messaggio era arrivato.

Il datore di lavoro deve rispettare altre regole?

Sì, perché la forma scritta non salva un licenziamento irregolare per altri motivi. Nel novembre 2025 il Tribunale di Napoli Nord ha reintegrato un magazziniere licenziato via WhatsApp per presunte assenze e ritardi. Il messaggio rispettava la forma scritta. L’azienda, però, non gli aveva contestato gli addebiti prima di licenziarlo.

Quella contestazione preventiva è prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori per i licenziamenti disciplinari. Senza, per il giudice, il licenziamento era nullo. La società è stata condannata a pagare le retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegra, con i contributi.

Cosa fare se si riceve un licenziamento su WhatsApp?

Il primo passo è guardare le scadenze. La legge dà 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per impugnare il licenziamento, con qualsiasi atto scritto, anche fuori dal tribunale. Nei 180 giorni successivi bisogna depositare il ricorso al giudice o chiedere il tentativo di conciliazione. Se si lasciano scadere i termini, il licenziamento non si può più contestare.

Per il licenziamento dato solo a voce il discorso cambia. Nel caso di Grosseto il giudice ha ritenuto che quei termini non si applichino, perché un licenziamento orale per la legge non esiste.

Per valutare il proprio caso conviene rivolgersi a un sindacato o a un avvocato del lavoro, prima che i termini scadano. Molto dipende da cosa contiene il messaggio e da come il lavoratore ha reagito dopo averlo ricevuto.