La perizia

Il Bayesian aveva una vulnerabilità ai venti fortissimi che nessuno aveva mai valutato e l’equipaggio non poteva saperlo. È la conclusione del rapporto finale del Marine Accident Investigation Branch (MAIB), l’ente britannico che indaga sugli incidenti in mare, pubblicato oggi, giovedì 19 novembre. Il veliero di 56 metri affondò all’alba del 19 agosto 2024 davanti a Porticello, a pochi chilometri da Palermo. Morirono sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch.

Una raffica a 70 nodi in pochi minuti

Lo yacht era all’ancora fuori dal porto di Porticello. Secondo la ricostruzione della Bbc, in pochi minuti il vento passò da circa 8 a circa 70 nodi, quasi 130 chilometri orari. Le previsioni indicavano raffiche fino a 27 nodi.

La causa più probabile, per gli investigatori, è un downburst, una violenta corrente d’aria che scende da un temporale e si allarga a terra. Il vento colpì lo yacht di lato e lo rovesciò in meno di 15 secondi. Il Bayesian affondò nel giro di pochi minuti.

Oltre i 73 gradi di inclinazione, per lo studio commissionato dal MAIB, lo scafo non poteva più tornare in equilibrio. A rendere lo yacht più instabile contribuirono la deriva mobile sollevata, il carico e l’angolo del vento. Il consumo di alcol, scrivono gli ispettori, non ha avuto alcun ruolo.

Perché l’equipaggio non lo sapeva

Il rapporto, lungo 145 pagine, spiega che il manuale di stabilità approvato e presente a bordo conteneva solo indicazioni generiche sulle tempeste. Non trattava il caso in cui si trovava il Bayesian quella notte: all’ancora, senza vele e con la deriva alzata. Quella situazione non era mai stata valutata. Nemmeno i corsi di formazione britannici e le guide per gli equipaggi parlavano di questo rischio.

Anche le previsioni meteo erano in buona parte corrette, ma non segnalavano il pericolo di downburst né la forza delle raffiche. Rob Loder, capo degli ispettori del MAIB, ha detto che lo yacht «aveva una vulnerabilità ai venti forti che non era stata riconosciuta».

Simon Graves, ispettore principale del MAIB, ha aggiunto: «La velocità degli eventi ha travolto l’equipaggio e gli ha impedito di fare qualsiasi altra cosa».

Le sette vittime e i sopravvissuti

A bordo c’erano 22 persone. Le 15 sopravvissute si sono salvate su una zattera di salvataggio lanciata da un membro dell’equipaggio. Nessuna delle zattere si è sganciata o gonfiata da sola, un problema che però il rapporto non considera tra le cause.

Sono morti Mike Lynch, 59 anni, e la figlia Hannah, 18 anni, Jonathan Bloomer, 70 anni, e la moglie Judy, 71 anni, Chris Morvillo, 59 anni, e la moglie Neda, 57 anni, e il membro dell’equipaggio Rick Thomas, 59 anni.

L’inchiesta italiana e le raccomandazioni

In Italia resta aperta l’indagine della Procura di Termini Imerese. Il comandante James Cutfield, il direttore di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith sono indagati per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. I periti dell’accusa, riporta l’emittente britannica, avrebbero attribuito l’affondamento a errori dell’equipaggio più che allo yacht.

Gli investigatori britannici sostengono che i pm italiani hanno limitato il loro accesso ad alcuni testimoni e ad alcune prove. Nel rapporto scrivono: «È possibile che quanto descritto in questo rapporto cambi dopo la divulgazione delle prove trattenute». Graves ha precisato: «Siamo soddisfatti della nostra indagine».

Il MAIB ha fatto sette raccomandazioni a quattro enti. Tra queste ci sono nuove regole per le barche a vela a scafo singolo e per le zattere di salvataggio, la formazione dei comandanti sul rischio di downburst e una migliore comunicazione delle allerte meteo estreme ai naviganti.