La guida breve

Domani, venerdì 20 novembre, c’è lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil contro la manovra 2027. Riguarda i lavoratori pubblici e privati di quasi tutti i settori, compresi appalti e servizi: scuola, sanità, pubblica amministrazione e trasporto locale. Cisl e Uil non aderiscono. I treni del Gruppo FS non sono coinvolti nello sciopero della Cgil, ma si fermano per uno sciopero separato che parte alle 21 di venerdì. Gli aerei sono esclusi. Ecco orari, fasce garantite e città dei cortei.

Perché si sciopera?

La Cgil contesta la politica economica e sociale del governo e la legge di bilancio. Tra le richieste ci sono aumenti salariali e rinnovi dei contratti, la piena rivalutazione delle pensioni e lo stop all’aumento dell’età pensionabile. Il sindacato chiede anche un fisco più progressivo, meno spesa per la difesa e più risorse per sanità, scuola e welfare.

Nello stesso giorno sciopera anche la confederazione Cobas, con Clap e Sial, in tutti i settori pubblici e privati esclusi i trasporti.

Come funzionano bus, tram e metro nelle città?

Lo stop può durare tutta la giornata, con orari diversi da città a città. Secondo Money.it, queste sono le fasce in cui il servizio è garantito:

Roma (Atac) : da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59;

: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59; Torino (Gtt) : urbano, suburbano e metro dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;

: urbano, suburbano e metro dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; Genova (Amt) : urbano dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30;

: urbano dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30; Bologna e Ferrara (Tper) : fino alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30;

: fino alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30; Firenze (Autolinee Toscane) : dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29;

: dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29; Venezia (Actv): bus e tram dalle 6 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29.

A Palermo le corse sono garantite fino alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.30, come riporta Open.

Non scioperano invece Atm a Milano, Anm a Napoli, Amtab a Bari e Atvo nel veneziano.

Cosa succede ai treni?

Il Gruppo FS non aderisce allo sciopero della Cgil, quindi venerdì di giorno i treni viaggiano. Cub Trasporti, Sgb Ferrovie e altre sigle hanno però proclamato uno sciopero separato dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre. Riguarda il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, compresi i treni merci.

Sabato i treni regionali sono garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per Frecce e Intercity vale l’elenco dei treni garantiti pubblicato da Trenitalia. Venerdì sera Trenord indica come garantiti i treni in partenza entro le 21 e in arrivo entro le 22.

Le scuole restano chiuse?

Non c’è una chiusura automatica. Docenti, educatori e personale Ata possono scioperare per l’intera giornata, e le lezioni possono cambiare o saltare a seconda delle adesioni. Per sapere cosa succede bisogna controllare le comunicazioni del proprio istituto.

Ospedali e servizi pubblici funzionano?

In sanità restano garantite le prestazioni indispensabili, comprese urgenze ed emergenze, come prevede la legge 146 del 1990. Visite ed esami programmati possono slittare.

Dove sono i cortei?

Sono previste un centinaio di manifestazioni in tutta Italia. La principale è a Roma, con concentramento alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II e comizio finale del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. A Palermo interviene Serena Sorrentino, a Milano Maria Grazia Gabrielli e a Bologna Michele De Palma. Cortei anche a Torino, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Genova e in diversi capoluoghi del Veneto.