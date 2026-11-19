Aveva 82 anni

È morto ieri sera, mercoledì 18 novembre, Piero Vigorelli. Aveva 82 anni. Giornalista, autore e conduttore, era stato il volto di “Detto tra noi”, il programma con cui la Rai portò per la prima volta la cronaca nera in diretta, con gli inviati collegati dai luoghi dei fatti. Dal 2012 al 2017 era stato anche sindaco di Ponza. A dare la notizia è stata la famiglia, sui social.

Dal Messaggero a Parigi

Il suo vero nome era Pier Lombardo Vigorelli. Era nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944. Il padre era lo scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli. La madre, Vittoria De Fazio, era sceneggiatrice e aiuto regista e aveva lavorato a più di 400 film.

Si era iscritto all’Ordine dei giornalisti nel 1970. Dopo i primi passi nei settimanali “L’Opinione” e “Tempo illustrato”, nel 1974 era entrato al Messaggero, dove era rimasto circa quindici anni. Si era occupato di cronaca, di politica parlamentare e di inchieste come inviato speciale. Dal 1984 al 1989 era stato corrispondente da Parigi.

Aveva avuto anche incarichi sindacali: era stato vicesegretario della Federazione nazionale della stampa italiana e presidente dell’Associazione della stampa estera a Parigi.

“Detto tra noi” e la cronaca in diretta

Dal 1990 al 1994 aveva ideato e condotto “Detto tra noi” su Rai 2. Il programma andò in onda per 600 puntate. Dal 1994 al 1996 aveva diretto la Testata giornalistica regionale della Rai.

Nel 1997 era passato a Mediaset, dove aveva lavorato a “Videonews” e al programma politico “Parlamento In”. Nel dicembre 2005 era diventato vicedirettore del Tg5, con la responsabilità di “Verissimo”. Aveva ideato e condotto anche “Miracoli”, un programma sui fenomeni soprannaturali, prima in Rai e poi su Rete 4. Nel 2010 era diventato presidente di Telecom Italia Media Broadcasting, la società che gestiva le infrastrutture televisive del gruppo Telecom.

Sindaco dell’isola del cuore

A Ponza andava da oltre quarant’anni. Nel maggio 2012 era stato eletto sindaco alla guida della lista civica “Tutti per Ponza” ed era rimasto in carica fino al 2017. Secondo il Giornale, il suo mandato si era concentrato su patrimonio, archeologia, servizi e infrastrutture. Tra i risultati c’è il recupero e la riapertura delle Cisterne Romane, il complesso archeologico dell’isola.

Anche dopo la fine del mandato era rimasto legato a Ponza, come ha ricordato la famiglia nel messaggio con cui ha annunciato la sua morte.