La difesa va in Appello

Il Tribunale di Monza ha condannato a due anni di reclusione Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. La sentenza di primo grado è arrivata oggi, mercoledì 18 novembre. La pena è sospesa, con il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. Rigato non era presente in aula. La difesa ha già annunciato il ricorso in Appello.

La richiesta di un milione di euro

La vicenda risale al 2016, quando Berlusconi presentò una denuncia contro la donna, una delle ragazze che partecipavano alle serate di Villa San Martino, ad Arcore. Secondo l’accusa, Rigato avrebbe chiesto all’ex presidente del Consiglio prima 500mila euro e poi un milione, durante un incontro nella villa.

La donna lamentava un danno d’immagine e psicologico, nel pieno del processo “Ruby”. Se il denaro non fosse arrivato, avrebbe minacciato di fare ai magistrati dichiarazioni compromettenti per la reputazione di Berlusconi, e di parlare anche con i giornalisti delle serate del “bunga bunga”.

Pena più bassa della richiesta

I giudici hanno ridimensionato la richiesta dell’accusa. Al termine della requisitoria il pubblico ministero Alessio Rinaldi aveva chiesto tre anni e sei mesi di carcere. I legali della difesa avevano chiesto invece l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno agli eredi di Berlusconi. L’importo sarà stabilito con un processo civile.

La difesa annuncia il ricorso in Appello

L’avvocato difensore Stefano Gerunda ha commentato così il verdetto al termine dell’udienza: «Il fatto che i giudici abbiano ridimensionato le accuse, rispetto a una tentata estorsione all’ex presidente del Consiglio, per noi significa qualcosa». E poi: «Tra novanta giorni leggeremo le motivazioni», ha aggiunto il legale, «ma siamo convinti vi siano tutti i presupposti per il ricorso in Appello».