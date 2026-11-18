La malattia e le cure rifiutate

La Corte d’Assise di Vicenza ha condannato a due anni ciascuno, con la sospensione condizionale della pena, Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Francesco, morto a 14 anni per un osteosarcoma al femore. La sentenza è arrivata oggi, mercoledì 18 novembre. I giudici hanno riqualificato l’accusa in omicidio colposo. La coppia, residente a Costabissara, era a processo per omicidio volontario con dolo eventuale, per aver ritardato le cure oncologiche del figlio affidandosi al metodo Hamer.

Da 14 anni chiesti a 2 anni di condanna

L’11 novembre il pm Paolo Fietta aveva chiesto 14 anni di carcere per ciascuno dei genitori. Nella replica, però, l’accusa aveva indicato ai giudici anche altre strade: la morte come conseguenza di un altro reato oppure l’abbandono di minore.

La Corte ha scelto l’omicidio colposo, la riqualificazione che la difesa aveva chiesto già all’udienza preliminare. Secondo Sky TG24, alla pena è stato applicato lo sconto previsto per il rito alternativo. I due genitori hanno seguito il processo in aula.

La malattia e le cure rifiutate

Il tumore era stato diagnosticato nel 2022 all’Istituto Rizzoli di Bologna, che aveva consigliato una biopsia ossea. I genitori l’hanno rifiutata. Per l’accusa, a sconsigliarla sarebbe stato un medico di Padova vicino al metodo Hamer, che avrebbe indirizzato la famiglia verso trattamenti a base di argilla e antinfiammatori e poi verso un percorso di “rinforzo fisico” in un centro in Toscana.

Le condizioni di Francesco sono peggiorate. Quando è stato ricoverato all’ospedale di Perugia, il tumore si era già diffuso e la chemioterapia non è servita a salvarlo. È morto nel gennaio 2024 nella casa di famiglia a Costabissara.

Cosa diceva la perizia

Nel processo ha pesato la perizia disposta dalla Corte. Gli esperti Antonello Cirnelli e Franca Fagioli hanno esaminato la documentazione medica. Per loro, come riporta Il Fatto Quotidiano, il ragazzo si sarebbe potuto salvare seguendo i protocolli di chemioterapia e chirurgia previsti dalla medicina.

Cos’è il metodo Hamer

Il metodo prende il nome dal medico Ryke Geerd Hamer. Si basa sulla teoria secondo cui i tumori nascono da conflitti psicologici non risolti. Come scrive Open, è una pratica ovviamente priva di basi scientifiche.

Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate.