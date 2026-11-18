Cosa c'è da sapere

Chi ha ricevuto la Carta Dedicata a te deve fare il primo acquisto entro mercoledì 16 dicembre 2026. Se non la usa entro quella data, perde i 500 euro del 2026. La carta è una prepagata di Poste Italiane, caricata dall’Inps dal 4 novembre, che serve solo a comprare generi alimentari di prima necessità. Le carte in arrivo sono 1.177.597. Lo prevede il messaggio Inps n. 2906 del 22 settembre 2026. Ecco chi ne ha diritto, cosa si può comprare e come ritirarla.

Cos’è la Carta Dedicata a te?

È un contributo per la spesa alimentare delle famiglie con redditi bassi. La legge di bilancio 2026 l’ha rifinanziata per due anni, il 2026 e il 2027, con 500 euro per ciascun anno. Le regole le ha fissate un decreto interministeriale del 24 giugno 2026.

La lista dei beneficiari è unica per entrambe le annualità. La ricarica del 2027 arriverà ad aprile.

Chi ha diritto ai 500 euro?

La carta spetta ai nuclei familiari residenti in Italia con un Isee ordinario fino a 15mila euro, con tutti i componenti iscritti all’anagrafe. Non serve presentare domanda: i beneficiari vengono individuati in automatico, incrociando i dati dell’Inps con le liste dei Comuni.

Secondo QuiFinanza, hanno la precedenza le famiglie di almeno tre persone, quelle con figli minorenni e quelle con l’Isee più basso.

Restano fuori i nuclei che ricevono già l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti o altre misure contro la povertà. Sono esclusi anche quelli in cui almeno un componente prende un sostegno al reddito o un’indennità di disoccupazione, come NASpI, DIS-COLL o cassa integrazione.

Entro quando va usata la carta?

Il primo pagamento con la carta va fatto entro il 16 dicembre 2026. Basta un solo acquisto entro quella data per conservare il contributo dell’anno. Chi non la usa in tempo perde i 500 euro del 2026, ma non la ricarica di aprile 2027.

Cosa si può comprare?

Solo beni alimentari di prima necessità:

carne, pesce, latticini e uova;

pasta, riso, pane e legumi;

frutta e verdura, anche surgelate o in scatola;

olio, zucchero, caffè e tè;

alimenti per l’infanzia, compreso il latte in polvere.

Sono compresi anche i prodotti Dop e Igp. Il contributo non vale per altri tipi di acquisto.

Come si ritira la Carta Dedicata a te?

Il Comune comunica l’assegnazione ai cittadini che rientrano negli elenchi. Chi riceve la carta per la prima volta va in un ufficio postale abilitato con la comunicazione del Comune, un documento d’identità e il codice fiscale. Lì ritira la prepagata, già carica.

Chi aveva già la carta negli anni scorsi non deve ritirarne una nuova: la ricarica arriva sulla stessa, se il nucleo compare nelle nuove liste. Per sapere se si è tra i beneficiari, il riferimento è il proprio Comune.

Domande frequenti

Entro quando vanno spesi tutti i 1.000 euro?

Il contributo vale per il 2026 e il 2027, con due ricariche da 500 euro. Dopo quella di aprile 2027 serve almeno un pagamento entro il 31 agosto 2027, altrimenti si perde la seconda quota. L’intero importo va speso entro il 10 ottobre 2027. Chi salta la scadenza di dicembre conserva comunque la ricarica di aprile.

C’è uno sconto nei supermercati con la Carta Dedicata a te?

Sì, nei punti vendita aderenti c’è uno sconto del 15% sui beni alimentari di prima necessità, cumulabile con le altre promozioni. Il ministero dell’Agricoltura ha firmato convenzioni con Federdistribuzione, Conad, Coop, Lidl ed Eurospin. L’elenco dei negozi aderenti, insegna per insegna, è pubblicato sul portale del ministero.

Cosa fare se si perde il PIN o la carta?

Il duplicato del PIN si chiede al Servizio Clienti di Poste Italiane oppure in un ufficio postale. In caso di furto, smarrimento o carta rovinata, all’ufficio postale si può chiedere una nuova carta con un nuovo PIN. Serve la copia della denuncia per furto o smarrimento, oppure la vecchia prepagata da restituire.

Come si controlla se la ricarica è arrivata?

Il saldo si verifica a uno sportello ATM Postamat, inserendo la carta e il PIN. È lo stesso codice che serve per i pagamenti sopra i 50 euro. Chi non ha più il PIN o la carta fisica può chiedere la sostituzione della prepagata in un ufficio postale.

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2026