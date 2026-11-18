Dramma a Torino

È morta martedì pomeriggio, 17 novembre, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, Adalgisa Lariccia, la donna di 92 anni rimasta gravemente ferita durante uno scippo nel quartiere San Donato. Lunedì, nel primo pomeriggio, un uomo in bicicletta le aveva strappato la borsa e la collanina. Strattonata, l’anziana era caduta a terra battendo violentemente la testa. Il decesso, a quanto si apprende, è stato causato da un’emorragia cerebrale.

Lo scippo a pochi isolati da casa

Secondo una prima ricostruzione, la pensionata stava camminando sul marciapiede in via Schina, in una zona non distante dal centro. Era a pochi isolati da casa, insieme alla nuora, con cui era uscita per la consueta passeggiata. Il ciclista l’ha avvicinata, le ha portato via borsa e collanina e si è allontanato nel traffico, facendo perdere le proprie tracce.

L’anziana ha perso l’equilibrio, è finita sull’asfalto e ha perso conoscenza. La nuora ha chiamato subito i numeri di emergenza, mentre alcuni passanti sono intervenuti per aiutare le due donne.

Il ricovero in prognosi riservata

Il personale del 118 ha soccorso la 92enne e l’ha trasportata al pronto soccorso del vicino Maria Vittoria. Lì è stata ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e, nonostante le cure, la donna non ce l’ha fatta.

Le indagini dei carabinieri

A chiamare i carabinieri sono stati i medici dell’ospedale, nel tardo pomeriggio di lunedì. I parenti, preoccupati per i seri traumi riportati dall’anziana, non avevano pensato subito alla denuncia.

Le indagini sono affidate ai militari della compagnia Torino San Carlo. Gli investigatori hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti negli isolati vicini, per ricostruire la fuga e identificare il rapinatore. Stanno anche ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, tra cui i primi passanti che hanno soccorso la donna.

Dai riscontri raccolti finora, l’autore dello scippo sarebbe di origini straniere. I carabinieri mantengono, però, il massimo riserbo sulle indagini.

La lettera dei residenti di via Schina

A luglio gli abitanti della strada avevano scritto al questore e al sindaco Stefano Lo Russo per chiedere più controlli. Nella segnalazione riferivano un aumento dello spaccio a qualunque ora del giorno e della notte e una situazione di degrado e insicurezza.