Dall’archiviazione alla nuova denuncia

La giustizia spagnola ha aperto un’inchiesta su Julio Iglesias. Le accuse sono di presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamenti degradanti. Il giudice istruttore dell’Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha accolto in parte la querela presentata da due ex dipendenti del cantante, assistite dall’organizzazione Women’s Link Worldwide. Secondo Tgcom24, il giudice ha fissato un’udienza per il 3 febbraio. I fatti risalirebbero al 2021. Sarebbero avvenuti nelle case del cantante nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

Cosa ha deciso il giudice

Il magistrato ha respinto, invece, le accuse di tratta di esseri umani e di violazione dei diritti dei lavoratori, presenti nella querela.

Per Piña, le testimonianze delle due donne sono un principio di prova. Bastano per aprire l’indagine. Ma l’inchiesta, ha precisato, non è un giudizio sulla credibilità delle loro parole.

C’è anche un limite di tempo. Per lesioni e trattamenti degradanti si potranno esaminare solo gli episodi successivi al 5 ottobre 2021: quelli precedenti sono prescritti. I fatti più vecchi potranno contare solo se fanno parte di un reato contro la libertà sessuale non ancora prescritto.

Dall’archiviazione alla nuova denuncia

Il caso era già arrivato alla Procura dell’Audiencia Nacional a gennaio. La prima denuncia era stata archiviata. Per la Procura, i tribunali spagnoli non potevano occuparsi di fatti avvenuti all’estero.

A settembre le due donne hanno presentato una nuova querela, rivolgendosi direttamente all’autorità giudiziaria. Il mese successivo la Procura ha cambiato posizione: per Il Giornale, la cittadinanza spagnola di Iglesias basta perché se ne occupino i giudici spagnoli, se ci sono gli altri requisiti di legge.

La posizione di Iglesias

Il cantante aveva respinto le accuse già a gennaio, definendole assolutamente false. Sui suoi canali social aveva scritto di non aver mai costretto né mancato di rispetto a nessuna donna.

Finora non risultano nuove dichiarazioni di Iglesias o dei suoi legali dopo l’apertura dell’inchiesta.