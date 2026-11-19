Come funziona?

Il daraxonrasib, il farmaco contro il tumore al pancreas metastatico, è autorizzato in tutta l’Unione europea dal 16 novembre. Il via libera della Commissione europea riguarda gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno già ricevuto almeno una terapia. In Italia, però, il farmaco non è ancora disponibile con il Servizio sanitario nazionale: l’Aifa ha avviato il 18 novembre la valutazione per decidere prezzo e rimborsabilità, ma non c’è ancora una data. Ecco a che punto siamo.

Cos’è il daraxonrasib e come funziona?

È una pillola che si prende per bocca, prodotta dall’azienda americana Revolution Medicines. In Europa è autorizzata con il nome commerciale Rasonque. Il farmaco colpisce le proteine RAS, che nella forma mutata spingono la crescita del tumore. Le alterazioni del gene KRAS, che appartiene a questa famiglia, sono presenti in oltre il 90% degli adenocarcinomi del pancreas.

Per il meccanismo d’azione il farmaco usa una proteina della cellula come “ponte” per bloccare la proteina KRAS mutata.

Quanto allunga la vita?

I risultati vengono dallo studio di fase 3 RASolute 302, presentato al congresso dell’Asco il 31 maggio e pubblicato sul New England Journal of Medicine. Ha coinvolto 500 pazienti con tumore del pancreas metastatico già trattato, in Nord America, Europa e Asia.

Con il daraxonrasib la sopravvivenza mediana è stata di 13,2 mesi, contro i 6,7 della chemioterapia. Il tempo senza peggioramento della malattia è salito da 3,6 a 7,2 mesi. Gli effetti collaterali più frequenti sono stati eruzioni cutanee, infiammazioni della bocca, nausea e diarrea.

Non è una cura definitiva. Gli effetti di lungo periodo, come quelli collaterali, sono ancora da chiarire.

Quando arriva in Italia?

Dopo il via libera europeo tocca all’Aifa. L’Agenzia italiana del farmaco deve valutare il dossier, stabilire il valore terapeutico, trattare il prezzo con l’azienda e decidere le condizioni di rimborso. Solo dopo il farmaco potrà essere dato gratis negli ospedali.

Per accorciare i tempi l’Aifa ha scelto la cosiddetta rolling review, cioè valuta i dati man mano che l’azienda li presenta, senza aspettare il dossier completo. Secondo Quotidiano Nazionale, l’Agenzia ha indicato tra le priorità un accesso rapido ed equo, che non dipenda dalla regione in cui si vive o dalla possibilità di curarsi all’estero. Già a settembre il ministero della Salute aveva fatto sapere di essere in contatto con l’azienda per un programma nazionale di uso compassionevole.

Il prezzo per l’Italia non è ancora stato fissato.

Chi lo sta già usando e quanto costa?

Negli Stati Uniti il farmaco è autorizzato dalla Fda dal 26 agosto. Secondo GoFundMe, comprarlo privatamente costa circa 40mila dollari per 30 giorni di terapia. Per questo molte famiglie italiane hanno aperto raccolte fondi online, e alcune regioni sono intervenute caso per caso.

In Lombardia Jessica Scarpa ha iniziato la terapia il 12 novembre all’ospedale di Lecco, dopo l’intervento della Regione. In Sicilia Grazia, 41 anni, di Adrano, ha annunciato che non dovrà andare negli Stati Uniti per avere il farmaco, dopo l’interessamento del presidente della Regione. A Palermo prosegue la raccolta fondi per Giuseppe Caracappa.