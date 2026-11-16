La raccolta fondi su GoFundMe

Hanno 22 e 18 anni le due figlie di Giuseppe, palermitano di 56 anni, malato di tumore al pancreas metastatico. Con la madre hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe per permettergli di accedere al daraxonrasib, un farmaco approvato negli Stati Uniti ma non ancora autorizzato in Europa. Alle 20 di oggi, lunedì 16 novembre, la raccolta aveva superato i 21mila euro su un obiettivo di 250mila.

La diagnosi arrivata a luglio

A scrivere l’appello è Sara, la figlia maggiore. La diagnosi è arrivata a luglio, pochi giorni prima del compleanno del padre: un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. «Tutto questo è successo all’improvviso, senza alcun sintomo, senza preavviso e a pochi giorni dal suo compleanno», racconta.

Da allora Giuseppe affronta la chemioterapia, con i suoi effetti collaterali. «Papà è sempre stato quello che risolveva i problemi di tutti, quello che chiamavamo ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa, quello su cui sapevamo di poter contare in qualsiasi momento», scrive Sara. «Oggi, invece, tante volte è lui a doverci dire di no, perché non sta bene o perché è stanco».

Perché la famiglia punta sul daraxonrasib

La speranza della famiglia ha un nome: daraxonrasib. Il farmaco, prodotto dall’azienda americana Revolution Medicines, il 26 agosto 2026 è stato approvato dalla Fda per gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già trattati con almeno una terapia. Secondo i dati diffusi dall’azienda, nello studio di fase 3 la sopravvivenza mediana è stata di 13,2 mesi, contro i 6,7 della chemioterapia.

In Europa il farmaco ha ottenuto il 15 ottobre il parere favorevole del comitato scientifico dell’Ema, ma manca ancora la decisione della Commissione europea. Dopo, l’Aifa dovrà stabilire prezzo e rimborsabilità. Per ora in Italia, secondo Futuro Prossimo, il farmaco si può ricevere soltanto all’interno di sperimentazioni cliniche, attraverso l’uso compassionevole, che richiede la disponibilità dell’azienda a fornirlo gratis, oppure importandolo a carico del paziente.

Sul fronte dell’uso compassionevole, a settembre il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha annunciato che l’Aifa ha avviato un confronto con l’azienda, come riporta LaPresse. Il programma, però, dipende dalla disponibilità di Revolution Medicines.

I costi della terapia

Per la famiglia la cifra è insostenibile. «Purtroppo, il costo indicativo negli Stati Uniti è di circa 40.000 dollari al mese. Per un percorso iniziale di soli tre mesi abbiamo ricevuto una stima complessiva di circa 150.000 dollari…», scrive Sara.

I fondi, spiegano, serviranno a coprire le spese mediche, di viaggio e di permanenza legate alle cure. Secondo la famiglia, alcuni pazienti in Italia sono già riusciti ad accedere al farmaco, ma al Sud e in Sicilia la strada è ancora più difficile. Per questo le figlie e la madre stanno cercando tutte le strade possibili.

C’è anche un impegno preciso: se Giuseppe dovesse ottenere il farmaco gratis attraverso un percorso alternativo, la famiglia promette di destinare il denaro raccolto «ad altri pazienti che abbiano bisogno di questa stessa possibilità terapeutica, attraverso modalità trasparenti e verificabili».

Come aiutare Giuseppe

La raccolta si chiama “Uniti per Giuseppe: una speranza contro il tumore al pancreas” ed è sulla piattaforma GoFundMe. Si può donare anche una piccola somma. Chi non può contribuire può aiutare condividendo il link.

«Non chiediamo miracoli. Chiediamo una possibilità in più, altri momenti insieme, altri ricordi, altro tempo da trascorrere con la persona che amiamo e anche un miglioramento della sua qualità di vita che al momento è davvero scarsa…», scrive Sara. Con l’appello, aggiunge, la famiglia vuole dare voce anche ad altre famiglie che vivono la stessa situazione.