La decisione

Jannik Sinner ha deciso di operarsi al ginocchio destro. Stamattina il tennista altoatesino è partito con un volo privato da Bolzano per Turku, in Finlandia, dove con tutta probabilità domani sarà operato dal chirurgo ortopedico Lasse Lempainen. Il numero 2 del mondo è fermo da luglio, dalla vittoria a Wimbledon.

Con l’intervento salterebbe anche gli Australian Open di gennaio.

Qual è il problema al ginocchio di Sinner?

Il fastidio che lo tiene lontano dai campi è una sindrome della bandelletta ileotibiale, come riporta il Corriere della Sera. È il problema che lo ha costretto a chiudere la stagione dopo Wimbledon.

Il 12 luglio Sinner aveva battuto in finale Alexander Zverev, difendendo il titolo vinto l’anno prima. Era il suo quinto Slam in carriera. Da allora non è più sceso in campo in una partita ufficiale.

Perché ha scelto l’operazione?

Sinner era contrario all’intervento e voleva tornare a giocare il prima possibile. Per mesi ha provato la strada della terapia conservativa, consigliata anche dagli specialisti.

Dopo il ciclo di cure al J Medical è passato dal San Raffaele di Milano. Poi è volato a Lione per farsi visitare dal professor Bertrand Sonnery-Cottet. Nelle ultime settimane, però, le terapie non hanno dato gli effetti sperati e hanno rallentato il ritorno alla preparazione atletica.

La decisione è maturata negli ultimi giorni, dopo il consulto con Lempainen a Milano.

Chi è il chirurgo che lo opererà?

Lasse Lempainen è un ortopedico finlandese che opera spesso sportivi di altissimo livello. Secondo Eurosport, l’intervento si svolgerà nella clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa.

Quando potrebbe tornare in campo?

Una data ufficiale non c’è. Le prime stime riportate dallo stesso sito parlano di uno stop di altri tre o quattro mesi dopo l’operazione.

Oltre agli Australian Open, sarebbero a rischio i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, a marzo, di cui Sinner è campione in carica. L’ipotesi più citata è un rientro sulla terra battuta, nella prima parte del 2027.

Cosa cambia nel suo team

Nel frattempo Sinner ha ufficializzato l’arrivo nel suo staff di Magnus Norman. Il tecnico svedese prenderà il posto di Darren Cahill. Finora, però, non ha ancora visto Jannik con la racchetta in mano: nelle ultime settimane l’azzurro ha alternato soltanto palestra e fisioterapia.