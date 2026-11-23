Coniugare la cultura del sollievo, l’inclusione dei giovani e la vicinanza alle famiglie che affrontano la malattia. Con questi obiettivi la sede SAMOT di Caltanissetta promuove tre nuove iniziative sociali e socio-sanitarie sul territorio, realizzate in stretta sinergia con le istituzioni scolastiche e con il CIRS (Comitato Italiano Reinserimento Sociale). I progetti prenderanno il via a partire dal 24 novembre e si svilupperanno lungo tutto l’anno scolastico, toccando l’educazione emotiva, il benessere della persona e la solidarietà natalizia.

Il 24 novembre segna il debutto del progetto “Le parole che curano”, un percorso didattico e artistico rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori. Partendo dalla lettura della storia illustrata “Teo, viaggio di un marinaio”, i ragazzi esploreranno concetti profondi e delicati come cura, sostegno, sollievo, coraggio, compagnia e viaggio. Il progetto si articola in tre macro-fasi: una prima parte laboratoriale con gli alunni, una seconda incentrata sulla compilazione del “Diario segreto di Teo” insieme ai docenti, ed una terza fase prettamente artistica denominata “Messaggi in bottiglia”, coordinata dai professori di arte. Il percorso si concluderà a fine maggio con una mostra finale dei lavori, organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo.

A partire dal mese di dicembre, prenderà il via “Riflessi di cura”, un’iniziativa nata dalla collaborazione con il CIRS e rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico (iscritti al 4° e 5° anno dei percorsi di formazione professionale). Il progetto prevede l’erogazione di un servizio gratuito di cura ed estetica di base dedicato ai pazienti oncologici e cronici, integrando nel percorso anche i loro caregiver e gli operatori sanitari. La prima fase, programmata per dicembre, si concentrerà sulla sensibilizzazione e sulla formazione degli studenti, preparandoli all’incontro e all’approccio relazionale con i pazienti.

Pensato specificamente per le festività, nei primi giorni di dicembre prenderà infine vita il progetto solidale “Un biscotto, un sorriso”, anch’esso in partnership con il CIRS. L’iniziativa vedrà la cura e la cooperazione strategica dei laboratori interni di cucina e di grafica dell’istituto: gli studenti realizzeranno dei biscotti artigianali decorati in pasta di zucchero. I dolci verranno successivamente confezionati e distribuiti direttamente dagli operatori sanitari alle famiglie dei pazienti assistiti, come simbolo di vicinanza e augurio per le festività natalizie.









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