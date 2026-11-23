Si è concluso nella sede regionale di Fratelli d’Italia a Palermo il vertice di maggioranza del centrodestra siciliano dedicato alla legge di stabilità 2027-2029. Dopo l’avvio dei lavori alla presenza dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e dei vertici dei partiti della coalizione, l’incontro si chiude con il tentativo di ricomporre il quadro politico — dopo le tensioni pre-vertice legate all’orizzonte delle Regionali 2027 e ai movimenti tra gli alleati — e con le prime prese di posizione ufficiali sull’impiego del “tesoretto” da oltre 640 milioni di euro.

Il bilancio della Lega: “Clima sereno, obiettivo 36 ore per gli ex contrattisti”

A tracciare un primo bilancio positivo della riunione è il capogruppo della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana, Salvo Geraci, che sottolinea la distensione ritrovata al tavolo: “Il vertice di maggioranza si è svolto in un clima sereno e costruttivo, nel corso del quale abbiamo affrontato i principali temi che riguardano l’attività del governo regionale e le priorità della coalizione”.

Nel merito della manovra economica, il Carroccio rivendica l’apertura della maggioranza sul fronte del precariato storico nei Comuni: “Tra i temi affrontati anche la questione dell’aumento delle ore lavorative per gli ex contrattisti degli enti locali, con l’obiettivo di arrivare alla trasformazione dei rapporti di lavoro in full time, con un orario di 36 ore settimanali. Registriamo la volontà dei partiti di maggioranza di individuare e utilizzare le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo. È un percorso sul quale intendiamo continuare a lavorare con impegno e responsabilità, nella consapevolezza che occorre dare dignità e stabilità lavorativa a personale che da anni garantisce servizi fondamentali per i Comuni siciliani”.

Il pacchetto di emendamenti del Carroccio: forestali, prevenzione e Iacp

A dettagliare la piattaforma di richieste che la Lega porterà in commissione Bilancio e in Aula è il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia, che fissa quattro direttrici principali di spesa:

Forestali: oltre alle 28 giornate già previste per tutte le fasce, il partito chiede che i lavoratori delle fasce da 78 e 101 giornate possano salire fino a 156 giornate, mantenendo le 179 giornate per gli ex 151isti.

Precari degli enti locali: confermata la richiesta per il passaggio dal part-time al tempo pieno per garantire un orario di lavoro adeguato alle famiglie.

Prevenzione oncologica: proposto uno stanziamento da 2 milioni di euro per attivare screening tramite le Asp direttamente nei quartieri, nelle periferie delle grandi città e nei piccoli centri delle aree interne.

Case popolari: richieste risorse dedicate alla manutenzione degli immobili degli Istituti autonomi case popolari (Iacp) per migliorare le condizioni abitative.

“Sono queste alcune delle proposte emendative che porteremo in Aula, insieme a tante altre battaglie che saranno oggetto dei nostri interventi tanto nelle commissioni di merito quanto in Aula”, conclude Figuccia.