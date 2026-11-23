Si svolge nella sede regionale di Fratelli d’Italia, il vertice di maggioranza del centrodestra siciliano convocato per fare sintesi sulla manovra finanziaria della Regione Siciliana. Un passaggio politico cruciale, avviato per passare al setaccio le proposte di modifica dei partiti al disegno di legge di stabilità e disinnescare sul nascere possibili tensioni prima che il testo entri nel vivo dell’esame all’Assemblea Regionale Siciliana.

I presenti al tavolo

Al confronto partecipano i vertici regionali dei partiti e i capigruppo a Palazzo dei Normanni:

Fratelli d’Italia: il commissario regionale Luca Sbardella, il capogruppo all’Ars Giorgio Assenza e il senatore Raoul Russo.

Forza Italia: il capogruppo Stefano Pellegrino e, collegato da remoto, il commissario regionale Nino Minardo.

Lega: il segretario regionale Nino Germanà e il capogruppo Salvo Geraci.

Mpa: il coordinatore regionale Fabio Mancuso e il capogruppo Roberto Di Mauro.

Udc e Noi Moderati: il coordinatore dell’Udc Decio Terrana, insieme alla deputata Marianna Caronia e al coordinatore regionale Massimo Dell’Utri.

Per il governo regionale siede al tavolo l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, chiamato a valutare la fattibilità tecnica e le coperture delle richieste avanzate dagli alleati.

Le priorità dei partiti e il “tesoretto”

Il vertice odierno arriva al termine di un intenso lavoro preparatorio condotto nei giorni scorsi dai singoli partiti – a partire dalla Lega, che venerdì aveva riunito il proprio stato maggiore annunciando l’appuntamento odierno – per evitare la dispersione di una pioggia di micro-emendamenti in commissione Bilancio e in Aula.

Al centro della ricognizione c’è la distribuzione delle risorse disponibili, con una manovra che può contare su un “tesoretto” che supera i 640 milioni di euro. I dossier sul tavolo riguardano tre direttrici principali:

Territorio e comparti produttivi: dagli interventi per il settore dei forestali (tema su cui spinge in particolare il Carroccio) alle misure per l’agricoltura e il sostegno agli enti locali.

Welfare, scuola e lavoro: le proposte dedicate al mondo dell’istruzione, ai giovani, alle famiglie e al tessuto delle imprese.

Cronoprogramma: la definizione di un metodo condiviso per blindare i tempi della sessione di bilancio ed evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.

L’ombra delle Regionali 2027 e la mossa delle opposizioni

Sebbene il focus ufficiale sia la legge di stabilità, sullo sfondo del vertice aleggia inevitabilmente il clima pre-elettorale in vista delle elezioni regionali del 2027. Nel corso della riunione, infatti, non è escluso che i leader possano aprire una prima riflessione politica sul tema della futura candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione anche se ad ogni occasione sia il governatore Renato Schifani che i segretari dei partiti alleati ribadiscono che è ancora troppo presto per parlarne un anno prima delle elezioni