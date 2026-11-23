Sarà Palermo il cuore pulsante dei festeggiamenti televisivi per l’arrivo del nuovo anno. La Rai ha ufficializzato la scelta del capoluogo siciliano per la messa in onda de “L’Anno che Verrà”, il tradizionale show della notte di San Silvestro trasmesso in diretta su Rai 1. Il palcoscenico dell’evento, che saluterà il 2026 per dare il benvenuto al 2027, sarà allestito nella suggestiva cornice di piazza Politeama (tra piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo). Alla guida della serata, per il terzo anno consecutivo, ci sarà il conduttore Marco Liorni, pronto a intrattenere milioni di telespettatori con musica, spettacolo e ospiti dal vivo.

L’accordo biennale tra Regione Siciliana e Rai Com

La scelta di Palermo non è un episodio isolato, ma rappresenta il punto di arrivo di una strategica convenzione biennale siglata tra la Regione Siciliana e Rai Com. L’intesa, dal valore complessivo di circa 6,7 milioni di euro – di cui circa 800 mila euro destinati specificamente alla produzione della notte di Capodanno – punta a valorizzare l’immagine dell’Isola sulle reti del servizio pubblico. Il progetto prevede infatti una presenza costante dei paesaggi, delle eccellenze enogastronomiche e della cultura siciliana all’interno di trasmissioni di punta come Unomattina, Linea Verde, Geo e Ballando con le Stelle. L’accordo guarda già al futuro, prevedendo per l’edizione successiva lo spostamento del Capodanno Rai nella città di Messina.

Prima di San Silvestro lo speciale di Natale con Alberto Angela

Il legame tra Rai 1 e il capoluogo isolano si accenderà già durante le festività natalizie. Prima del grande concerto di fine anno, infatti, Palermo sarà protagonista della prima serata del 25 dicembre con uno speciale televisivo condotto da Alberto Angela. Il celebre divulgatore accompagnerà il pubblico alla scoperta dei tesori architettonici, dell’arte e della storia millenaria della città, offrendo un’anteprima d’eccezione in vista dei festeggiamenti di San Silvestro. Resta invece ancora massimo il riserbo sul cast di artisti e cantanti che saliranno sul palco di piazza Politeama il 31 dicembre, i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane.

Il commento del presidente della Regione Renato Schifani

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici di Palazzo d’Orléans per il risultato ottenuto sul fronte della promozione turistica e mediatica. “La partnership sottoscritta con la Rai è un’ottima vetrina per la Regione Siciliana, un’opportunità di promozione sia sul piano nazionale che internazionale capace di portare benefici e visibilità al territorio” ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il governatore ha poi sottolineato l’importanza della copertura mediatica garantita dall’intesa: “Grazie a questo accordo la Sicilia è e continuerà a essere protagonista in programmi televisivi molto seguiti dal pubblico come Unomattina, Geo, Linea Verde e Ballando con le Stelle. A questi si aggiunge l’appuntamento del 31 dicembre prossimo, col quale accoglieremo il nuovo anno dal palco di piazza Politeama, a Palermo. E ancora, lo speciale di Alberto Angela che porterà Palermo e le sue bellezze nelle case degli italiani la sera di Natale su Rai 1. Si tratta di importanti occasioni di visibilità per la città e per la regione, frutto di un accordo biennale siglato attraverso Rai Com che punta a portare sul piccolo schermo la Sicilia che cresce e che mostra e racconta il suo patrimonio di arte, storia e tradizioni”.

Nella foto l’ultimo Capodanno a Palermo con il concerto di Elodie