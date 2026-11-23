Il sindaco: «Una storia vivente»

Lucia Laura San Genito, per tutti nonna Laurina, ha compiuto 116 anni domenica 22 novembre a Sturno, in provincia di Avellino, diventando la persona più longeva d’Italia. Nel mondo solo due donne sono più anziane di lei: la britannica Ethel Caterham (117 anni) e la statunitense Naomi Whitehead, che ne ha già compiuti 116.

La festa con la torta e il sindaco

Il compleanno è stato festeggiato nel piccolo comune irpino di poco più di duemila abitanti. Accanto a lei, oltre ai familiari, c’era il sindaco Vito Di Leo, davanti a una torta con il numero 116 disegnato sopra.

È stata una festa senza sfarzi, come racconta Irpinia TV. Il sindaco le ha consegnato una pergamena che la descrive come un esempio di vita e come custode di oltre un secolo di storia.

Il sindaco: «Una storia vivente»

Di Leo ha voluto spiegare cosa rappresenta per Sturno la sua concittadina più anziana. «116 anni non sono soltanto un numero», ha detto il primo cittadino all’Adnkronos.

«Sono un patrimonio immenso di memoria, esperienze e vissuti. Sono più di un secolo di storia che si intreccia con quella del nostro Paese e con la storia della nostra Sturno, di cui nonna Laurina custodisce ricordi, tradizioni, usanze e testimonianze preziose.

Ma ciò che rende speciale la sua lunga vita non è soltanto la sua straordinaria longevità. È soprattutto ciò che rappresenta: una donna saggia, semplice, umile e solidale, portatrice di quei valori autentici che hanno caratterizzato intere generazioni quali il valore della famiglia, il rispetto, il sacrificio, la solidarietà, la generosità e l’attenzione verso gli altri».

Poi la chiusura: «Nonna Laurina è tutto questo: una storia vivente, una memoria preziosa, un patrimonio umano della nostra comunità».

Due guerre, i terremoti e il Covid

In 116 anni nonna Laurina ha attraversato le due guerre mondiali, i terremoti e la pandemia di Covid. Non si è mai allontanata dalla sua comunità.

Fino a due anni fa raccontava volentieri la sua vita ai giornalisti e dispensava consigli. Oggi non riesce più a farlo. Continua però a trasmettere alla sua comunità i principi che hanno accompagnato la sua lunga esistenza.