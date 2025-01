L'”Associazione APS Movimento per la salute dei giovani” ha lanciato un messaggio di sostegno dell’eccellenza e dell’abnegazione del Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.

“Le periodiche notizie negative divulgate contro il Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo sembrano, ormai, essere divenute una campagna sistematica volta a screditare una realtà che, con straordinario impegno e altissima professionalità, si dedica a salvare persone affette da patologie di elevata complessità.

La pubblicazione di articoli dal tono accusatorio, descrive un’immagine distorta di un reparto che, al contrario, incarna un autentico modello di eccellenza medica e umana. È chiaro come tali narrazioni giornalistiche facciano parte di una strategia mirata a compromettere la credibilità di un’équipe di professionisti altamente qualificati, che operano con serietà e dedizione esclusiva per tutelare la salute dei pazienti più fragili.

Questa campagna denigratoria non solo compromette la reputazione di questo reparto e dell’ARNAS Civico di Palermo, ma arreca anche gravi danni morali ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che, con dedizione e sacrificio, si impegnano per garantire il benessere di chi si affida a loro.

Ogni accusa rappresenta un doloroso affronto alla dignità di professionisti che operano con passione in un settore delicatissimo, mettendo sempre al primo posto la cura dei pazienti.

A dispetto di questa azione di discredito, i risultati concreti e le numerose testimonianze di gratitudine ed affetto da parte delle famiglie, dimostrano il valore straordinario dell’azione quotidiana positiva svolta dal “Centro di Diagnosi e Cura delle Cardiopatie Congenite – Giancarlo Rastelli”. Questa “Unità Operativa Complessa” rappresenta un punto di riferimento e una speranza per tante famiglie, non solo in Sicilia ma anche oltre i confini regionali. È un patrimonio inestimabile, esempio tangibile di eccellenza medica, passione e dedizione.

Alla luce di quanto esposto, facciamo appello alle autorità istituzionali competenti affinché intervengano con determinazione per contrastare le azioni volte a denigrare un servizio essenziale e insostituibile per la nostra comunità.

Ribadiamo con forza il nostro sostegno a coloro che lavorano con abnegazione nel settore sanitario e difendiamo con orgoglio un reparto che rappresenta una risorsa vitale e una speranza concreta per tanti sofferenti. Non possiamo restare in silenzio mentre l’opera di chi salva vite umane viene infangata da attacchi mossi da intenti malevoli”.









