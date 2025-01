Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia) : “Avviciniamo i giovani alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e naturalistico del Paese. Nell’Anno Santo avremo Chiese Aperte ma anche la digitalizzazione dei territori con percorsi immersivi, lo svolgimento della Primavera dei Borghi con trekking in luoghi interni della nostra Italia”.

“Archeoclub D’Italia è nel pieno della campagna di tesseramento in un anno che è davvero cruciale e ricco di eventi. A Febbraio, nella terza decade, avremo “MountEtna. Abitare il vulcano, memoria, tecniche, natura”, il workshop che si svolgerà proprio sull’Etna. Il 10 MARZO Archeoclub D’Italia sarà impegnata nella Giornata dei Beni Culturali Siciliani, dedicata alla memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa ed istituita dalla Regione Siciliana. Avremo, in quella sede la Conferenza Nazionale in collaborazione con il Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato presso il Museo Archeologico “Pirro Marconi” di Himera. Sarà davvero un viaggio culturale. Archeoclub d’Italia darà vita ad un percorso da Himera (648 a.C.) ad Akragas (581 a.C.), con tappa ad Agrigento capitale italiana della Cultura 2025. Ad APRILE ed esattamente Domenica 27 Aprile, avremo la Manifestazione Nazionale “Primavera nei borghi con Archeoclub d’Italia”, per far conoscere la bellezza e promuovere la ricchezza ambientale e architettonica. Un’intera giornata aperta al pubblico che potrà fare trekking naturalistico, culturale e archeologico, attraversando i borghi italiani”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.

Chiese Aperte nell’Anno del Giubileo!!





“Nell’Anno Santo, avremo un’edizione particolare di Chiese Aperte che si svolgerà l’11 MAGGIO, a cura delle 180 Sedi Locali. Nel 2025, presenteremo alla Stampa, il progetto, “Luoghi e percorsi immersivi d’Italia”, digitalizzazione dei territori. E’ un progetto che prevede la digitalizzazione dei territori creando percorsi immersivi. Archeoclub d’Italia – ha continuato Rosario Santanastasio – però nutre il forte convincimento che attraverso la cultura si possa educare alla legalità. Per questo il 23 Maggio, in Sicilia, saremo presenti alla Giornata Nazionale della legalità, con l’iniziativa “Per un mare di legalità”, percorsi e gli approdi Marenostrum Archeoclub d’Italia con la motovela “Dike”.

Archeoclub d’Italia aderisce anche alle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Giugno.

E nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, ci saranno eventi che assumeranno maggiore valenza.

“Sabato 21 e Domenica 22 Giugno, saluteremo l’arrivo dell’Estate alla Scala dei Turchi con “Il risveglio di Persefone”,spettacolo itinerante tra mitologia, paesaggio e natura, da Realmonte – Scala dei Turchi ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, a cura della Sede Locale di Agrigento. E tanti gli eventi che si terranno in tutta Italia. Ad esempio a Venezia i Campi Estivi dell’archeologia ai Lazzaretti. In Campania, Venerdì 26 Settembre avremo la seconda edizione del Convegno Nazionale: “Alle fonti della nostra storia. Le pietre identitarie”. Ci sarà il ritorno del Premio biennale internazionale “Sabatino Moscati” – ha concluso Santanastasio – a Roma, giunto alla III edizione. Poi avremo la grande partecipazione di Archeoclub d’Italia alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum con “Archeolibro”, le attività di divulgazione delle iniziative promosse dalle Sedi locali e promozione dei territori. Nel 2025, Archeoclub rilancerà “Alla ricerca dell’Arte rubata”, campagna nazionale di conoscenza e di sensibilizzazione pubblica finalizzata alla ripresa delle ricerche e all’individuazione delle opere di cui si sono perse le tracce”.









