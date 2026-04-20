L'allerta

Un consumatore austriaco ha salvato suo figlio annusando un vasetto. Due giorni fa, 18 aprile, una segnalazione alla polizia del Burgenland – regione orientale dell’Austria al confine con l’Ungheria – ha innescato una delle allerte alimentari più gravi degli ultimi anni nel settore degli alimenti per bambini.

L’odore anomalo proveniente da un vasetto da 190 grammi di omogeneizzato HiPP a base di carote e patate, destinato a bambini dai 5 mesi, si è rivelato un segnale reale: le analisi condotte dalla Polizia Criminale Federale austriaca hanno confermato la presenza di un topicida. Così, in 24 ore, HiPP ha disposto il richiamo precauzionale dell’intera gamma di vasetti venduti nei supermercati Spar in Austria: oltre 1.500 punti vendita tra Spar, Eurospar, Interspar e Maximarkt.

L’Italia, al momento, non risulta coinvolta nel richiamo. Nessuna allerta è stata emessa dal Ministero della Salute italiano né tramite il sistema europeo RASFF per prodotti distribuiti sul territorio nazionale. Questo non esime i consumatori italiani dall’essere informati: HiPP è un marchio presente anche sugli scaffali italiani, e le dinamiche del caso – un atto criminale che ha preso di mira la filiera distributiva – riguardano chiunque acquisti alimenti confezionati per bambini.

Come è nata l’allerta: dall’odore alla conferma del topicida

La sequenza degli eventi ricostruita dalle autorità austriache è precisa. Venerdì 18 aprile, HiPP avvia un richiamo precauzionale su input di indagini già in corso in Germania, dove sarebbe arrivata una lettera anonima che annunciava la manomissione di alcuni vasetti in commercio. Il giorno successivo, sabato 19 aprile, la polizia del Burgenland diffonde un comunicato ufficiale: un vasetto segnalato da un consumatore, mai aperto per il consumo, è risultato positivo alle analisi. Il portavoce della polizia dichiara che almeno un secondo vasetto manomesso potrebbe essere ancora in circolazione.

La procura di Eisenstadt apre formalmente un’indagine. L’ipotesi investigativa prevalente è quella di un tentativo di estorsione ai danni di HiPP: qualcuno avrebbe deliberatamente alterato prodotti già sugli scaffali per ottenere un vantaggio economico dall’azienda. HiPP stessa conferma questa lettura in un comunicato ufficiale, precisando che i vasetti hanno lasciato lo stabilimento di produzione in condizioni perfette e che la contaminazione è avvenuta nella catena distributiva.

Come riconoscere un vasetto potenzialmente manomesso

La polizia del Burgenland ha diffuso indicazioni operative precise per i consumatori, senza pubblicare immagini del contenitore per evitare possibili emulazioni. Tre elementi rendono un vasetto sospetto:

Il fondo: un’etichetta bianca con un cerchio rosso, non presente nella confezione originale. Il coperchio: aperto, danneggiato o privo del sigillo di sicurezza originale. Il suono: assenza del caratteristico “clic” alla prima apertura, segnale che il sigillo sottovuoto è già stato compromesso. L’odore: un profumo anomalo, sgradevole o inusuale rispetto al normale prodotto.

In caso di contatto accidentale con un barattolo sospetto, le autorità austriache raccomandano di lavarsi accuratamente le mani. I prodotti vanno restituiti in qualsiasi punto vendita Spar austriaco, con rimborso integrale garantito anche in assenza dello scontrino.

I sintomi da topicida: quando compaiono e cosa osservare

Il veleno per topi appartiene tipicamente alla categoria degli anticoagulanti rodenticidi (la famiglia delle cumarine e dei brodifacum), sostanze che agiscono bloccando la coagulazione del sangue. Secondo quanto indicato dal Ministero della Salute austriaco e dall’AGES, i sintomi da ingestione non sono immediati: possono manifestarsi anche a distanza di giorni dall’esposizione.

I segnali su cui prestare attenzione in un bambino che avesse eventualmente ingerito il prodotto includono: sanguinamenti inspiegabili alle gengive o dal naso, lividi che compaiono senza causa apparente, sangue nelle feci, stato di debolezza generale. HiPP ha dichiarato che il consumo del contenuto dei vasetti potrebbe essere pericoloso per la vita.

In assenza di sintomi e laddove il prodotto non sia stato consumato, HiPP e le autorità sanitarie escludono motivi di allarme immediato. La raccomandazione è la restituzione del prodotto e, in caso di dubbio, la consultazione del medico pediatra.

Il sistema RASFF e la posizione dell’Italia

Il RASFF — Rapid Alert System for Food and Feed è lo strumento con cui i Paesi UE si scambiano in tempo reale le allerte su rischi alimentari. Attivo 24 ore su 24, consente notifiche immediate che portano al ritiro coordinato di prodotti in più Paesi. Nel caso HiPP, il meccanismo ha funzionato: la segnalazione tedesca ha raggiunto le autorità austriache, che a loro volta hanno attivato la catena verso Slovacchia e Repubblica Ceca.