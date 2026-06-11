Le previsioni da Il Meteo.it

L’ultima fase di instabilità sta per lasciare definitivamente il posto a uno scenario completamente diverso. Dopo le precipitazioni previste su alcune regioni del Centro-Sud, l’Italia si prepara a entrare nella prima vera parentesi estiva del mese di giugno, con il ritorno dell’anticiclone africano e un deciso aumento delle temperature da Nord a Sud.

Secondo le indicazioni fornite da Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la giornata di giovedì rappresenterà l’ultimo passaggio perturbato prima di un cambio di circolazione destinato a influenzare il tempo per tutto il fine settimana.

Le ultime piogge prima del cambio di scenario

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 11 giugno, sono attese le residue precipitazioni legate a un fronte instabile in rapido allontanamento dal nostro Paese.

I fenomeni interesseranno soprattutto Marche, Abruzzo e Umbria. Qualche piovasco potrà inoltre raggiungere il Viterbese e parte della Puglia centro-settentrionale.

Si tratterà però di una fase breve. Con il trascorrere delle ore il sistema perturbato perderà rapidamente forza e si sposterà lontano dalla Penisola, aprendo la strada a condizioni decisamente più stabili.

Da venerdì torna il sole su tutta Italia

Già dalla giornata di domani, venerdì 12 giugno, il quadro meteorologico cambierà sensibilmente.

L’avanzata di un vasto campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull’intero territorio nazionale.

Le schiarite diventeranno sempre più ampie e diffuse, accompagnate da un primo significativo incremento delle temperature.

I valori massimi supereranno diffusamente la soglia dei 28-30 gradi in molte aree del Paese, riportando un clima pienamente estivo.

Il protagonista sarà ancora l’anticiclone africano

La svolta più importante arriverà però durante il weekend.

Tra sabato e domenica l’assetto atmosferico a scala emisferica favorirà una nuova espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo centro-occidentale.

Questo sistema di alta pressione trasporterà sull’Italia masse d’aria molto calde provenienti direttamente dalle aree subtropicali del Nord Africa.

L’origine di queste correnti è il deserto del Sahara, dove l’intensa radiazione solare riscalda fortemente rocce e sabbia. La presenza dell’alta pressione contribuisce inoltre a comprimere l’aria verso il basso, aumentandone ulteriormente la temperatura.

Il risultato sarà un deciso rinforzo del caldo su gran parte della Penisola.

Arriva la prima ondata di caldo africano di giugno

Le giornate di sabato e domenica segneranno l’esordio della prima vera ondata di caldo africano del mese.

Oltre alla presenza diffusa del sole, le temperature subiranno un netto incremento.

Al Nord si raggiungeranno punte di circa 32 gradi sulle aree pianeggianti.

Valori ancora più elevati sono previsti al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove nelle ore più calde del pomeriggio i termometri potranno avvicinarsi ai 33-34 gradi.

Si tratterà dei valori più elevati registrati finora in questa prima parte di giugno.

Estate pronta al decollo

L’evoluzione prevista conferma dunque l’ingresso dell’Italia in una fase meteorologica tipicamente estiva.

Dopo gli ultimi episodi piovosi, il sole tornerà protagonista su gran parte delle regioni e il caldo inizierà a farsi sentire con maggiore intensità.

L’anticiclone africano sembra infatti intenzionato a consolidare la propria presenza sul Mediterraneo, garantendo stabilità atmosferica e temperature elevate almeno per l’intero fine settimana.

Per molti italiani sarà il primo assaggio concreto dell’estate 2026, con giornate luminose, clima caldo e condizioni ideali per le attività all’aperto e per le prime partenze verso le località balneari.