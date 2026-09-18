Strade, servizi sanitari, riqualificazione urbana ed energetica ma anche bike sharing, laboratori scolastici e azioni di sostegno all’occupazione. Entra nel vivo l’attività dell’Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto presieduta dal sindaco di Ciminna Vito Barone. I primi cittadini dei sedici comuni che costituiscono il nuovo organismo intermedio riconosciuto dalla Regione si sono riuniti a Ciminna per fare il punto sull’avvio dei lavori finanziati con 33,5 milioni di euro a valere sul PR FESR 2021–2027. A questi si aggiungono 4 milioni di fondi nazionali PSNAI e 3,4 milioni per azioni sociali innovative a valere sul PR FSE+ Sicilia 2021-2027. I progetti sono esecutivi. Ecco il dettaglio degli interventi.





Fra le opere di maggiore impatto sul territorio ci sono la messa in sicurezza e ripristino di una fitta rete di strade extraurbane e urbane. In particolare: Corleone-Roccamena (SP 45 Ponte Aranci e SP 27); Vicari (SR 16); Bisacquino-Contessa Entellina (ex consortili 32 e 37); Chiusa Sclafani (SP 118); Giuliana (SP 83 bivio Mulini); Contessa Entellina-Campofiorito (SP 12); Palazzo Adriano (SR 15); Campofiorito (strada ex comunità montana 1); Prizzi (SP 82 del Giardo); Bisacquino (via Carlo Alberto dalla Chiesa); Lercara Friddi (collegamento SS 188 e SP 123); Godrano (strada adiacente piazza Fiera).

A Ciminna è prevista la riqualificazione di piazza Matrice e delle vie Galleani, Castello, Sambuchi, compreso il vicolo adiacente chiesa madre. A Corleone sarà riqualificata via Napoli per potenziare la fruibilità turistica del Parco delle Due Rocche e del centro storico. A Chiusa Sclafani sarà adeguata l’ex pescheria per realizzare un centro socio-culturale con biblioteca. A Castronovo di Sicilia è previsto il recupero del Casale San Pietro. A Campofelice di Fitalia sarà riqualificato il complesso sportivo dedicato ai caduti di Nassiriya. Interventi vari di riqualificazione urbana interesseranno anche Campofiorito (via Matteotti), Godrano, Prizzi (via Libertà e viale Pertini) e Roccamena (via Regina Elena e via Umberto I).





Attenzione puntata sul miglioramento delle prestazioni energetiche nei comuni. Lavori di efficientamento sono previsti nell’edificio comunale in viale Vittorio Veneto, a Palazzo Adriano, e al cine-teatro Ideal, a Lercara Friddi. A Roccapalumba si interverrà anche sull’illuminazione pubblica.

Manutenzione delle reti idriche riguarderanno i territori di Bisacquino, Campofiorito, Contessa Entellina, Giuliana e Roccamena. Interventi di messa in sicurezza dell’area soggetta a rischio idrogeologico sono previsti invece vicino al cimitero di Vicari. E ancora lavori di riqualificazione a Pizzo Pretore, in territorio di Giuliana.

Tutti i comuni saranno dotati del servizio di bike sharing con aree di sosta e stazioni di ricarica. Saranno organizzati laboratori scolastici in ogni comune con dotazione di attrezzature. A Roccamena sarà realizzata un’area di sosta con fermata dell’autobus sul raccordo tra la SP 107 e la SS 624 Palermo-Sciacca.





Interventi importanti riguarderanno i servizi sanitari di prossimità, realizzati in collaborazione con l’Asp, per garantire ai cittadini i servizi di continuità territoriale. Tutti i comuni avranno in dotazione il defibrillatore.

Sostegno infine al lavoro autonomo e all’avvio di imprese, a percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ad azioni per aumentare la partecipazione di cittadini di paesi terzi nel settore produttivo.

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