Ho trasmesso una formale nota agli uffici competenti del Comune di Palermo, al Comando della Polizia Municipale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Assessore comunale competente e al Gabinetto del Sindaco per chiedere l’attivazione urgente di controlli straordinari e congiunti nelle borgate marinare di Arenella e Vergine Maria.

La richiesta nasce dalle numerose segnalazioni dei cittadini e dalla situazione di grave criticità che, ormai da mesi, interessa il territorio, aggravandosi in modo particolare durante i fine settimana e nelle ore serali.





Nella nota ho evidenziato tre problematiche principali: il parcheggio selvaggio, con auto in doppia fila e sui marciapiedi che compromettono la viabilità e ostacolano perfino il passaggio dei mezzi di soccorso; la presenza di accampamenti abusivi sugli arenili, con tende e occupazioni non autorizzate che incidono negativamente sul decoro urbano e sull’igiene pubblica; il crescente inquinamento acustico, dovuto alla diffusione di musica ad alto volume e a situazioni di assembramento che, non di rado, sfociano in liti e turbative della quiete pubblica.





Ho chiesto che vengano predisposti servizi mirati, svolti in maniera congiunta tra Polizia Municipale e Forze dell’Ordine dello Stato, per garantire il rispetto del Codice della Strada attraverso controlli, sanzioni e rimozioni dei veicoli in divieto, assicurare un presidio costante degli arenili per contrastare il campeggio abusivo e l’occupazione illecita del demanio marittimo e rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

«Le borgate marinare non possono essere lasciate nell’abbandono durante il periodo estivo. I residenti hanno diritto a vivere in sicurezza e nel rispetto delle regole, così come chi frequenta il nostro litorale deve poterlo fare in un contesto ordinato e decoroso. Mi auguro che la mia richiesta venga accolta con tempestività e che le istituzioni competenti attivino immediatamente controlli efficaci e costanti».





NATALE PUMA

Consigliere Comunale di Palermo

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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