La catanese, 3° nel ranking di categoria, ha staccato il pass per le finali nazionali (Genova 24/26 maggio)

Sono 10 gli atleti del Centro Universitario Sportivo di Catania

qualificati alle gare in Liguria

CATANIA – A distanza di un mese dalla chiamata in azzurro per i Campionati europei U17/ U20 (che si sono svolti a Napoli il 22/29 febbraio scorso), la spadista del Cus Catania Maria Roberta Casale si rende nuovamente protagonista nel panorama nazionale della scherma giovanile, conquistando la medaglia d’argento nella 2° prova nazionale di qualificazione Cadetti e Giovani che si è disputata a Catania lo scorso fine settimana.

La città dell’elefante è stata infatti il palcoscenico che ha ospitato l’ultima gara utile per accedere ai Campionati Italiani Under 17 e Under 20 che si svolgeranno a Genova dal 24 al 26 maggio. In pedana a Catania circa 900 spadisti prevenienti da tutta Italia.

Una catanese che sale sul podio proprio nella sua città. Emozione doppia!

Grazie a questo eccellente risultato, in aggiunta a quello registrato nella prima prova di qualificazione degli scorsi 11/12 novembre 2023 (a Casale Monferrato – Alessandria) dove la cusina aveva chiuso al 5° posto, Maria Roberta Casale ha staccato così il pass per i campionati nazionali. La spadista, classe 2008, si è qualificata anche per le gare della categoria Giovani.

LA GARA – 201 le cadette partecipanti

Maria Roberta Casale, 3° nel ranking italiano nella sua categoria U17, è sempre stata in vetta alla classifica parziale del torneo (che ha visto competere 201 cadette), sin dalla fase dei gironi.

Ha superato brillantemente tutte le eliminazioni dirette per poi approdare in finale con l’atleta umbra Silvia Liberati (numero 2 nel ranking cadette) che ha chiuso l’assalto con il punteggio di 15-12.

I 10 QUALIFICATI DEL CUS CATANIA AI CAMPIONATI NAZIONALI U17/U20

Oltre a Maria Roberta Casale che, come detto, gareggerà in entrambe le categorie, il Cus Catania porterà a Genova altri 9 atleti:

per la categoria Giovani (U20): Francesco Lodato, Stefano Santangelo, Giuseppe Confettura, Gabriele Giovita e Mattia Romeo (questi ultimi due qualificati pure per la categoria Cadetti)

per la categoria Cadetti (U17): Giovanni Sinatra, Gabriele Giovita, Tancredi Di Stefano, Federico Castro, Romeo Mattia per la spada maschile; Sofia Leotta per la spada femminile.





