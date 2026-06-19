Dal 26 al 28 giugno l’Airone Wellness Hotel di Zafferana Etnea ospiterà ‘Etna Tricolore’, la conferenza programmatica promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. Tre giornate di dibattiti, approfondimenti e confronti dedicate ai principali temi che riguardano il presente e il futuro della Sicilia, con l’obiettivo di elaborare proposte e tracciare le linee programmatiche del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La manifestazione vedrà la partecipazione di ministri, assessori regionali, parlamentari europei, nazionali e regionali, sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, chiamati a mettere a disposizione la propria esperienza amministrativa e politica per contribuire alla costruzione di una piattaforma programmatica della destra sui temi strategici per l’Isola.





Ad aprire ufficialmente i lavori, venerdì 26 giugno, saranno Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia, l’on. Luca Sbardella, commissario regionale di FdI Sicilia, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca Sangiorgio, presidente FdI Catania città. Nel corso della manifestazione si alterneranno panel, momenti di approfondimento e confronti, tra gli altri, sui temi dello sviluppo economico, delle politiche fiscali, della riforma degli enti locali, delle politiche per le famiglie e la casa, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze maturate sul territorio e trasformarle in proposte concrete per la Sicilia. Un’occasione di confronto aperto e partecipato, finalizzata a rafforzare il legame con i territori e a definire le priorità programmatiche sulle grandi questioni che interessano i siciliani.

Luogo: ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

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