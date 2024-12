Siracusa, 06.12.2024 – Con l’approssimarsi delle festività natalizie l’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo torna a proporre “Un sacco d’Amore” la fortunata iniziativa per offrire un pacco dono alle famiglie in difficoltà. Come si sa, le feste rappresentano un momento speciale da condividere in serenità insieme a chi si ama, momenti di gioia e spensieratezza che purtroppo non potranno essere vissuti allo stesso modo da coloro che si trovano in condizioni di disagio economico o con problemi di salute.

Anche quest’anno Astrea con l’aiuto di tutte e tutti prova a fare la differenza regalando gioia e speranza a chi è in difficoltà. “Aiutateci ad aiutare, il nostro appello, – ricorda la presidente Rossana La Monica – è rivolto non solo a singoli cittadini e cittadine ma anche a scuole, associazioni, squadre sportive, aziende e famiglie. Se credete come noi nel valore della solidarietà, – conclude La Monica – questo è il momento di agire, perché anche un piccolo gesto può significare tanto!”



Per riempire “Un sacco d’amore” con doni da destinare a grandi e piccini ecco cosa si può donare:



– Alimentari (panettoni, pandoro, olio di semi e d’oliva, latte, riso, zampone, cotechino)



– Regali: giochi, caramelle, cioccolatini, libri per l’infanzia.



Altri doni: ceste in vimini, sacchi di juta, cappellini, guanti, sciarpe, addobbi natalizi (nuovi o in ottimo stato).

Il materiale potrà essere consegnato presso la sede di Astrea in memoria di Stefano Biondo ONLUS, in Piazza Santa Lucia, 16. Orari di consegna: dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Si può contribuire anche con una donazione tramite:

Bonifico bancario: Iban IT86D0760117100001011211859 (Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo).

Ricarica Postepay: 5333 1711 1622 5927 (intestata alla tesoriera dell’associazione, Aurora Biondo – CF: BNDRRA87D47I754I).







Luogo: Siracusa, Piazza Santa Lucia, 16, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.