Si terrà oggi, 10 marzo 2026, alle 11.30 all’Assemblea Regionale Siciliana un’importante audizione dedicata al futuro dei lavoratori dell’ausiliariato sanitario che operano nelle strutture dell’ASP Palermo.

La seduta è stata convocata dal presidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, Fabrizio Ferrara, che ha inserito all’ordine del giorno il tema delle prospettive di reinternalizzazione dei servizi attualmente appaltati e delle conseguenti ricadute occupazionali.





Alla seduta parteciperanno il direttore generale dell’ASP Palermo Alberto Firenze e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali di categoria: Giuseppe Aiello per Filcams CGIL Palermo, Stefano Spitalieri per FISASCAT CISL Sicilia e Daniele Barbera per UIL Trasporti Sicilia.

Al centro del confronto la posizione di migliaia di lavoratori che da anni prestano servizio negli ospedali e nelle strutture sanitarie attraverso aziende private, pur svolgendo attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario. Molti di loro possiedono la qualifica di operatori socio-sanitari e continuano a operare con contratti precari nonostante l’esperienza maturata sul campo.





Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 questi lavoratori hanno svolto un ruolo decisivo nel garantire continuità ai servizi negli ospedali, contribuendo alla gestione dei reparti e affiancando il personale sanitario. Nonostante questo impegno, sono rimasti esterni al sistema pubblico, a differenza di altri operatori che sono stati, invece, stabilizzati.

L’audizione convocata dal presidente Ferrara rappresenta quindi un passaggio significativo per affrontare il tema della possibile reinternalizzazione dei servizi e valutare soluzioni che possano garantire maggiore stabilità occupazionale a una platea ampia di lavoratori che da anni sostiene il funzionamento della sanità pubblica.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

