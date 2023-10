Palermo. “La nostra richiesta di incontro è stata accolta dalla V Commissione lavoro dell’Ars, il confronto è necessario per tutelare i lavoratori del settore terziario. Sino ad oggi abbiamo assistito, infatti, a gare al massimo ribasso che si sono tradotte in tagli alle retribuzioni degli operatori”. Così Katia Di Cristina commissario della Uil Trasporti che spiega: “Questi sono lavoratori che garantiscono servizi fondamentali, non è possibile che il salario venga messo in discussione ad ogni variazione dalle condizioni di appalto o dalle Aziende che partecipano alle gare. Inoltre ci sono operatori con contratto del multiservizi che svolgono mansioni che si avvicinano a quelle degli operatori sociosanitari”.

