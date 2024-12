“Sono tantissime le ombre e poche le luci per una finanziaria inadeguata che non soddisfa le attese dei siciliani. Molti obiettivi restano traguardi distanti. Tutto per colpa di un governo regionale che non prevede riforme strutturali e che si affida solo alla suddivisione di mance elettorali ai propri supporter politici”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, in merito all’approvazione della finanziaria regionale siciliana.

“Quello discusso è un testo non in grado di dare garanzie ai comuni con risorse sempre minori e che non mette a disposizione i fondi per la progettazione, che sono fondamentali per avvalersi delle risorse del PNRR ed extra-regionali – continua il deputato dem -. Una finanziaria che non guarda ai precari e che resta distante dalle emergenze che la Sicilia sta affrontando: rifiuti, siccità e sanità”.

Giambona poi spiega che “il Pd ha partecipato a migliorare la manovra prevedendo alcuni interventi fondamentali, come gli aumenti per i fondi dello sport, dello spettacolo, quello per il trasporto degli studenti, la misura dell’incentivo ai medici delle aree interne e altre azioni che hanno mirato a migliorare questa manovra” e conclude augurandosi che “nelle prossime variazioni di bilancio non vi sia una parcellizzazione delle risorse ma interventi strutturali che permettano di risolvere le problematiche siciliane”.

