“Dopo una settimana di estenuanti discussioni in seno alla maggioranza, il testo della manovra uscito fuori dalla Commissione Bilancio è stato stravolto rispetto a quello del Governo. Un quarto degli articoli sono stati stralciati e i restanti sono stati oggetto di continue modifiche da parte dei partiti della maggioranza. Ciò la dice lunga sul livello di coordinamento tra piano esecutivo e piano legislativo e sulla tenuta della coalizione di centrodestra”.

Con queste parole Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo parlamentare PD, commenta l’approvazione in commissione Bilancio della legge di stabilità da parte della maggioranza.

Continua Giambona: “Di fatto, l’unico vero obiettivo del Governo Schifani è quello di approvare la manovra entro fine anno. Poco o nulla importa a questa compagine di governo se la finanziaria risponde o meno alle tante emergenze che affliggono la vita dei siciliani, che si sarebbero aspettati misure per migliorare il sistema dei trasporti, della Sanità e delle infrastrutture, e favorire lo sviluppo del nostro tessuto economico. A partire da oggi, con l’approdo del testo in aula, come forza di opposizione eserciteremo a pieno le nostre prerogative parlamentari per migliorare il testo”.

